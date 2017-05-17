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Евразийский межправсовет готовит распоряжение по переписи населения стран ЕАЭС

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/evrazi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426378-ru.html

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17 мая 2017, 9:49       Комментарии

На заседании Коллегии ЕЭК рассмотрен проект распоряжения Евразийского межправительственного совета, касающийся обеспечения подготовки и проведения национальных переписей населения в странах ЕАЭС.
Как отметила член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяна Валовая, перепись является одним из наиболее эффективных методов получения достоверных и подробных данных о численности и структуре населения. Получаемая информация имеет исключительно важное значение для предметного и многомерного раскрытия современных процессов и тенденций в развитии общества в целом, отдельных групп населения, причин и факторов, влияющих на рождаемость и смертность, трудовую активность граждан, направления миграции.
Распоряжением Высшего Евразийского экономического совета в декабре 2015 года был установлен единый период проведения переписей населения раунда 2020 года с октября 2019 года по октябрь 2020 года. Однако наряду с вопросом о сближении сроков проведения переписей населения важным и необходимым является единство подходов к терминологии и методологии статистических показателей на основе международных стандартов.
Распоряжение Межправсовета будет способствовать созданию в странах Союза условий, обеспечивающих успешное проведение переписей и получение сопоставимой статистической информации в ЕАЭС", – говорится в сообщении.

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