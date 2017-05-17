В столичном микрорайоне "Джал-23" временно отключат холодную воду

17 мая 2017, 10:01 Комментарии

В столичном микрорайоне "Джал-23" 18 мая с 9:00 до 18:00 отключат подачу питьевой воды, сообщает пресс-служба мэрии.

По данным "Бишкекводоканала", это связано со строительно-монтажными работами на водопроводных (напорных) сетях микрорайона "Джал-23" для подключения вновь возводимых объектов.

"Будет прекращена подача питьевой воды в микрорайон "Джал-23", ограниченный улицами: Ахунбаева-Курчатова-Минжылкиева-Тыналиева. В том числе: в школу-гимназию №72, детский сад №185, центр социальной адаптации детей, Кыргызский национальный военный лицей, мечеть, комплекс бытовых услуг "Онтария", стоматологический центр ОсОО "ИДС", филиал ЦСМ №2, котельная Теплокоммунэнерго, магазин "Народный", строительные компании: "Алтын Казык Плюс", "Ак-Шагыл", ОсОО "ТБН Глобал Пром", ОсОО "Лист", ОсОО "Шерой", ОсОО "Оргтехстрой", ОсОО "Оз Топрак", ОсОО "Ата-Бей Групп", ОсОО "Аалам Строй". Управление "Бишкекводоканала" приносит население запастись питьевой водой", – говорится в сообщении.