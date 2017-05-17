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В столичном микрорайоне "Джал-23" временно отключат холодную воду

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-stol...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426377-ru.html

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17 мая 2017, 10:01       Комментарии

В столичном микрорайоне "Джал-23" 18 мая с 9:00 до 18:00 отключат подачу питьевой воды, сообщает пресс-служба мэрии.
По данным "Бишкекводоканала", это связано со строительно-монтажными работами на водопроводных (напорных) сетях микрорайона "Джал-23" для подключения вновь возводимых объектов.
"Будет прекращена подача питьевой воды в микрорайон "Джал-23", ограниченный улицами: Ахунбаева-Курчатова-Минжылкиева-Тыналиева. В том числе: в школу-гимназию №72, детский сад №185, центр социальной адаптации детей, Кыргызский национальный военный лицей, мечеть, комплекс бытовых услуг "Онтария", стоматологический центр ОсОО "ИДС", филиал ЦСМ №2, котельная Теплокоммунэнерго, магазин "Народный", строительные компании: "Алтын Казык Плюс", "Ак-Шагыл", ОсОО "ТБН Глобал Пром", ОсОО "Лист", ОсОО "Шерой", ОсОО "Оргтехстрой", ОсОО "Оз Топрак", ОсОО "Ата-Бей Групп", ОсОО "Аалам Строй". Управление "Бишкекводоканала" приносит население запастись питьевой водой", – говорится в сообщении.

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