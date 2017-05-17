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В Австрии будут штрафовать за паранджу в общественных местах

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359948_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426376-ru.html

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17 мая 2017, 9:29       Комментарии

Парламент Австрии вечером вторника, 16 мая, проголосовал за запрет ношения паранджи, никаба и других предметов одежды, полностью закрывающих лицо и тело, в общественных местах, передает DW. Начиная с октября, на всей территории Австрии за это будут штрафовать на сумму 150 евро. Эта мера является частью так называемого интеграционного пакета, который также запрещает бесплатное распространение экземпляров Корана.
Кроме того, в рамках этой инициативы беженцы и мигранты с высокими шансами на получение такого статуса будут обязаны в течение одного года посещать интеграционные курсы, на которых им будут преподавать немецкий язык и рассказывать о ценностях австрийского общества. Также беженцам придется в определенном объеме отработать на общественных работах без денежного вознаграждения. Тем, кто откажется это делать, будет сокращено социальное пособие.
По мнению министра иностранных дел и интеграции Себастиана Курца, так мигранты смогут завоевать уважение австрийского общества. При этом уже через три месяца после подачи заявления на предоставления статуса беженца мигранты получают право устраиваться на работу. Правительство рассчитывает, что интеграционные меры обойдутся австрийскому государству в 200 миллионов евро в год.
Пакет интеграционных мер был принят коалицией консерваторов и социал-демократов, несмотря на жесткую критику и досрочные парламентские выборы, которые пройдут в октябре.

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