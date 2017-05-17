В США назвали условие для возобновления диалога с КНДР

17 мая 2017, 9:42 Комментарии

Вашингтон готов к диалогу с Пхеньяном только после того, как тот прекратит испытания в рамках своей ядерной программы. Об этом перед закрытым заседанием Совета безопасности США по запуску ракеты КНДР журналистам заявила американский постпред при ООН Никки Хейли, передает Росбалт со ссылкой на Reuters.

"Мы готовы говорить, но только после того, как увидим полную остановку ядерного процесса и любых испытаний [в Северной Корее]", - сообщила дипломат, отметив, что Соединенные Штаты надеются убедить Китай ввести новые санкции в отношении КНДР после последних ракетных испытаний Пхеньяна.

"Если вы страна, которая поддерживает Северную Корею, мы обязательно позвоним вам по этому вопросу", - также добавила Хейли, пояснив, что Вашингтон в таком случае "сделает все", чтобы власти таких государств "знали, кто они". "И мы также будем применять к вам санкции", - заключила постпред США.

Очередные ракетные испытания, по информации южнокорейских военных, КНДР провела в воскресенье, 14 мая. В этот день Пхеньян, как сообщали в Сеуле, запустил баллистическую ракету. Она, по данным Белого дома, упала в море в 96,5 км от Владивостока.