10 мыслей об уличном театре, честности и паспорте режиссера Ольги Щетининой

17 мая 2017, 9:44 Комментарии

Спросите себя: задумывались ли вы о том, что влияет на поведение и выбор разных людей? Что думают известные и не только кыргызстанцы о простых и близких всем нам вещах и явлениях? Через что им приходится пройти, чтобы добиться успеха и признания в своих сферах?

В рубрике "10 мыслей о…" мы беседуем с выдающимися, примечательными, интересными людьми. Врачами, актерами, певцами, финансистами и просто кыргызстанцами разных возрастов, пола и социального положения.

Они делятся своими мыслями о надеждах, сомнениях, свободе, творчестве, ценностях…

Ольга Щетинина

режиссер, актриса театра "Место Д..."

Я сломала ногу в 11-м классе и мне пришлось смотреть долго сериал "Татьянин день" с мамой. А поскольку я была неподвижна, то не могла уйти из этого процесса никак совершенно. […] И я поняла, хочу снимать кино. И как только мне сняли гипс, первым делом побежала поступать.

Мне казалось, что актеры – это поцелованные богом в темечко люди, потому что они такие невероятные, они казались космическими, которые все могут. И было дико страшно, и я сказала, что нет, я не могу быть актрисой, это очень большая ответственность.

Я посмотрела – режиссер, ну достаточно легкая, наверное, профессия. Что там, поруководить немножечко, сказать кому что делать и люди за тебя все сделают. Выяснилось, что это так удивительно совмещает все.

Ты можешь быть кем хочешь, когда хочешь, если ты не даешь себе названия, не даешь себе какую-то определенную профессию. Творчество, ведь оно во всем.

Уличные вещи, один раз попробовав, невозможно просто пробовать себя в классических постановках. Этот формат театра определяет полный контакт со зрителем.

Какое-то поколение, когда нам понятно, если нам очень близко, скажут. Когда мы сядем за столом, если мы будем находиться в комфортной или, наоборот, некомфортной [обстановке], но очень рядом и близко. И вдруг возникает вот эта честность.

Много разных постановок, они рождались всегда по-разному. Чаще всего от какого-то назревшего вопроса внутри коллектива. То есть это актеры, которые ходят, чего-то там вибрируют и говорят: "Ой, а я вот чувствую сейчас… вы чувствуете это, вы это чувствуете, деревьев нет? Вы чувствуете, нет тени".

Наш секрет в том, что у всех в нашем коллективе есть параллельно одна-две работы. И в моменты, когда есть какие-то передышки или есть какие-то проекты, мы все наваливаемся, не спим ночами, не едим, говорим семье: семья, я рада была тебя видеть, но ближайшие несколько месяцев мы не увидимся.

В любой роли есть, конечно же, ты. Ты за всем этим прячешься. Конечно, это не один человек, это миллионы людей, которые встречаются тебе на пути, это жизни твоих родственников, это твоя генетика, это люди, которые тебе встречаются, люди, которые встречались этим людям. То есть это огромный-огромный бэкграунд, который собирается в одном человеке.

Не хочется себя ощущать ни на какой возраст вообще. Хочется жить и быть наполненным жизнью и просто принимать, что есть оболочка, она со временем немножечко увядает, но, тем не менее, ты остаешься наполненным внутренней красотой и главное, чтобы в тебе была жизнь.

В воскресенье я шла и думала: а чего бы мне не сжечь свой паспорт? Ну как бы я же человек, зачем кому-то знать мой возраст?

Если отречься от системы, ты вдруг понимаешь, что ты человек, ты един с природой, ты един с другими людьми, ты не хочешь никому зла, ты хочешь просто обнимать людей…

Мне бы хотелось расширить театральную площадку. […] И вот если их [границы] расширить до города, страны и мира и может быть попробовать какое-то единое театральное действие, единую площадку в мировом масштабе. В один день, в один час, с определенной темой, с определенными людьми.