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Внедорожники тоже тонут. В Бишкеке Ленд Крузер въехал в БЧК по самую крышу

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359944_vn...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426373-ru.html

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17 мая 2017, 9:50       Комментарии

Внедорожник, предположительно марки "Тайота Ленд Крузер", свалился в Большой Чуйский канал. Очевидцы данного происшествия разместили видео в социальных сетях. По данным УПМ, происшествие произошло вчера, 16 мая, примерно около 17.00.
Патрульная милиция пояснила, что инцидент произошел, предположительно, из-за алкогольного опьянения автовладельца, который в свою очередь заснул, управляя транспортным средством. Проснулся он, только когда очутился в канале, после чего самостоятельно выбрался из автомобиля.
Происшествие случилось в районе пересечения Большого Чуйского канала и улицы Махатмы Ганди.

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