Внедорожники тоже тонут. В Бишкеке Ленд Крузер въехал в БЧК по самую крышу

17 мая 2017, 9:50 Комментарии

Внедорожник, предположительно марки "Тайота Ленд Крузер", свалился в Большой Чуйский канал. Очевидцы данного происшествия разместили видео в социальных сетях. По данным УПМ, происшествие произошло вчера, 16 мая, примерно около 17.00.

Патрульная милиция пояснила, что инцидент произошел, предположительно, из-за алкогольного опьянения автовладельца, который в свою очередь заснул, управляя транспортным средством. Проснулся он, только когда очутился в канале, после чего самостоятельно выбрался из автомобиля.

Происшествие случилось в районе пересечения Большого Чуйского канала и улицы Махатмы Ганди.