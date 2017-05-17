В Гонконге продали самый дорогой в мире участок

17 мая 2017, 9:51 Комментарии

Компания Henderson Land Development купила самый дорогой коммерческий земельный участок в мире в центре Гонконга.

Как сообщает RT со ссылкой на South China Morning Post, компании пришлось заплатить $3 млрд на правительственном аукционе. Всего за участок боролись 9 девелоперских компаний.

В итоге фирме пришлось заплатить за каждый квадратный фут (0,09 кв. м. - Прим.ред.) земли $6460.

Компания планирует построить на купленной территории офисное высотное здание к 2022 году. В настоящий момент там расположена пятиэтажная парковка.

Издание отмечает, что рекордная сделка уже отразилась на цене окружающей коммерческой недвижимости, увеличив её стоимость на 11%.