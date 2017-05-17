Доллар США: 67.7353 (-0.0347) 
Евро: 74.8204 (+0.6461) 
Золото: 39.68 $/гр (+0.09) 
Серебро: 0.54 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Прием документов в МГИМО продлен - МИД КРПрием документов в МГИМО продлен - МИД КРБГК принял в муниципальную собственность здание детсада "Бишкекского мясоконсервного комбината"БГК принял в муниципальную собственность здание детсада "Бишкекского мясоконсервного комбината"

В Бишкеке пройдет шествие в память о жертвах ДТП

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359949_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426371-ru.html

Похожие новости

В Бишкеке эксперты обсудили вопросы, тормозящие развитие безналичных расчетов

В Бишкеке проходят I спортивные игры ассоциации тюркских университетов мира

Мэрия Бишкека просит горожан запастись питьевой водой

БГК принял в муниципальную собственность здание детсада "Бишкекского мясоконсервного комбината"

Внедорожники тоже тонут. В Бишкеке Ленд Крузер въехал в БЧК по самую крышу

17 мая 2017, 9:54       Комментарии

Столичные активисты запустили в социальных сетях хэштег #МолчаливоеШествиеПоЖертвамДТП. Само шествие планируется провести 28 мая.
Однако когда организаторы мероприятия обратились в мэрию, то столкнулись с достаточно странным обстоятельством.
"Вчера мы были в мэрии, и наше обращение относится к социальным вопросам, которыми занимается Айгуль Рыскулова. Она сейчас в отпуске, и нам назначили встречу с начальником соцотдела Айбеком Сулаймановым. Он долго спорил, не разрешал перекрыть движение. В нашем шествии не будет никакой политики, лозунгов, криков, обвинений. Это молчаливая память о жертвах ДТП. Сулайманов долго с нами спорил и переубеждал нас. В итоге он снял нас на видео и сказал, что выложит видео в сеть и спросит у горожан, согласны ли они на проведение подобного мероприятия или нет. После встречи мы встретились с вице-мэром Милицким Геннадием, который как раз отвечает за транспорт. Ему была объяснена ситуация, он сказал, что поддерживает такую инициативу. Сегодня мы отдадим официально письмо и будем ждать одобрения мэра", - поделилась соорганизатор шествия Нуриля Чекирова.
Планируется, что в шествии примут участие 1000 человек, в том числе родители детей, которые погибли на дороге. На днях будет снят ролик с участием родителей жертв ДТП.
Шествие пройдет в воскресенье, 28 мая, с 11.00 до 13.00. Оно начнется в сквере Горького, а финальной точкой станет памятник Курманжан Датке. У каждого участника в руке должна быть гвоздика, которую затем возложат к памятнику, где пройдет минута молчания.
Ввиду нынешней ситуации на дорогах, когда почти каждый день поступают сообщения о ДТП, в том числе и с участием детей, мероприятие как никогда актуально. Активисты хотят донести до водителей мысль, что если пропустить пешехода и соблюдать ПДД, то они потратят максимум 10 минут времени, но сохранят жизни людей.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум