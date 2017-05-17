В Бишкеке пройдет шествие в память о жертвах ДТП

17 мая 2017, 9:54 Комментарии

Столичные активисты запустили в социальных сетях хэштег #МолчаливоеШествиеПоЖертвамДТП. Само шествие планируется провести 28 мая.

Однако когда организаторы мероприятия обратились в мэрию, то столкнулись с достаточно странным обстоятельством.

"Вчера мы были в мэрии, и наше обращение относится к социальным вопросам, которыми занимается Айгуль Рыскулова. Она сейчас в отпуске, и нам назначили встречу с начальником соцотдела Айбеком Сулаймановым. Он долго спорил, не разрешал перекрыть движение. В нашем шествии не будет никакой политики, лозунгов, криков, обвинений. Это молчаливая память о жертвах ДТП. Сулайманов долго с нами спорил и переубеждал нас. В итоге он снял нас на видео и сказал, что выложит видео в сеть и спросит у горожан, согласны ли они на проведение подобного мероприятия или нет. После встречи мы встретились с вице-мэром Милицким Геннадием, который как раз отвечает за транспорт. Ему была объяснена ситуация, он сказал, что поддерживает такую инициативу. Сегодня мы отдадим официально письмо и будем ждать одобрения мэра", - поделилась соорганизатор шествия Нуриля Чекирова.

Планируется, что в шествии примут участие 1000 человек, в том числе родители детей, которые погибли на дороге. На днях будет снят ролик с участием родителей жертв ДТП.

Шествие пройдет в воскресенье, 28 мая, с 11.00 до 13.00. Оно начнется в сквере Горького, а финальной точкой станет памятник Курманжан Датке. У каждого участника в руке должна быть гвоздика, которую затем возложат к памятнику, где пройдет минута молчания.

Ввиду нынешней ситуации на дорогах, когда почти каждый день поступают сообщения о ДТП, в том числе и с участием детей, мероприятие как никогда актуально. Активисты хотят донести до водителей мысль, что если пропустить пешехода и соблюдать ПДД, то они потратят максимум 10 минут времени, но сохранят жизни людей.