ЕЭК одобрила проект техрегламента ЕАЭС по упакованной питьевой воде

17 мая 2017, 9:30 Комментарии

Бишкек, 17 мая /Кабар/. 16 мая прошло заседание Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). В повестку дня вошли вопросы технического регулирования. В частности, одобрен проект технического регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС) "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду". Кроме того, члены Коллегии (министры) ЕЭК рассмотрели проект распоряжения Евразийского Межправительственного совета, касающийся обеспечения подготовки и проведения национальных переписей населения в странах ЕАЭС в 2020 году.

Коллегия ЕЭК одобрила проект технического регламента ЕАЭС "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду". Требования документа распространяются на природную минеральную воду, в том числе столовую, лечебно-столовую и лечебную, а также на купажированную, обработанную и природную питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искусственно минерализованную питьевую воду. В проекте техрегламента прописаны требования к производству, хранению, перевозке, реализации и утилизации упакованной питьевой воды. В частности, производители и продавцы должны будут четко соблюдать требования по химической и микробиологической безопасности. Для розлива природной минеральной воды в упаковку должна использоваться вода из защищенного от антропогенного воздействия источника или скважины, отнесенная к природной минеральной воде по законодательству государства, где она извлекается из-под земли.

Кроме того, Коллегия ЕЭК установила переходные положения, обеспечивающие возможность для предпринимателей адаптироваться к ранее принятым изменениям​​​ в техрегламент ЕАЭС "О безопасности игрушек". В частности, в соответствии с решением Совета ЕЭК в документ был включен ряд новых положений, направленных на обеспечение безопасности продукции, имеющей магнитные элементы. Например, запрещены продажа и распространение игрушек с незакреплёнными сверхсильными магнитами малого размера.

Решением Коллегии ЕЭК предусмотрено, что сертификаты на магнитные игрушки, выданные до дня вступления в силу изменений (30 марта 2018 года), будут действительны до окончания срока их действия. По ним можно будет производить и выпускать игрушки в обращение на рынок Союза. Обращаться такие игрушки на рынке пяти стран ЕАЭС смогут в течение установленного срока службы или срока годности.

На заседании Коллегии ЕЭК рассмотрен проект распоряжения Евразийского межправительственного совета, касающийся обеспечения подготовки и проведения национальных переписей населения в странах ЕАЭС.

Как отметила член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяна Валовая, перепись является одним из наиболее эффективных методов получения достоверных и подробных данных о численности и структуре населения. Получаемая информация имеет исключительно важное значение для предметного и многомерного раскрытия современных процессов и тенденций в развитии общества в целом, отдельных групп населения, причин и факторов, влияющих на рождаемость и смертность, трудовую активность граждан, направления миграции.

Распоряжением Высшего Евразийского экономического совета в декабре 2015 года был установлен единый период проведения переписей населения раунда 2020 года с октября 2019 года по октябрь 2020 года. Однако наряду с вопросом о сближении сроков проведения переписей населения важным и необходимым является единство подходов к терминологии и методологии статистических показателей на основе международных стандартов.

Распоряжение Межправсовета будет способствовать созданию в странах Союза условий, обеспечивающих успешное проведение переписей и получение сопоставимой статистической информации в ЕАЭС.

Также приведены в соответствие с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Союза нормативные акты, определяющие перечни продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается предоставлением таможенному органу документа об оценке соответствия требованиям ряда технических регламентов ЕАЭС. Среди техрегламентов – "О безопасности низковольтного оборудования", "О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе", "Электромагнитная совместимость технических средств", "О безопасности мебельной продукции", "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей" и "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков".

Пресс-служба ЕЭК