Баткенский госуниверситет внедряет программы подготовки учителей по многоязычному образованию

17 мая 2017, 9:38 Комментарии

Бишкек, 17 мая /Кабар/. Баткенский государственный университет и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) подписали меморандум о сотрудничестве для внедрения многоязычного образования в школах Кыргызской Республики, сообщили в ЮНИСЕФ.

В рамках сотрудничества ЮНИСЕФ оснастит Баткенский университет оборудованием для проведения вебинаров с университетами Эстонии.

"На сегодняшний день Баткенский государственный университет готовит учителей филологии, истории, биологии, начальной школы, математики, прикладной информатики и экономики, из них 250 студентов обучаются на бюджетной основе. Более 50% выпускников этих программ устраиваются работать в школах Баткенской области. Согласно запросам рынка труда, мы должны готовить двуязычных учителей для поддержки внедрения многоязычного образования в школах области", - подчеркнул ректор Баткенского государственного университета Абдивап Момунович Зулпуев.

Планируются разработка и внедрение курсов подготовки будущих педагогов для программ многоязычного образования (бакалавриат, магистратура, двойные специальности в языке) и улучшение языковой компетенции преподавателей университета. Для обмена опытом и методических консультаций будут налажены связи с другими вузами страны (Кыргызским государственным университетом им. И. Арабаева и Ошским государственным университетом) и зарубежом (Университеты Нарва и Тарту в Эстонии).

Учитывая, что более 26% населения республики относится к национальным меньшинствам Министерство образования и науки КР и ЮНИСЕФ продолжают инициативу по внедрению многоязычного образования при поддержке Посольства Великобритании в КР. Многоязычное образование предполагает использование двух или более языков в процессе обучения, создает среду для языковой практики и тем самым, содействует достижению более высокого уровня владения несколькими языками.

Подписывая Меморандума о сотрудничестве, глава Представительства ЮНИСЕФ в КР Юкиэ Мокуо подчеркнула: "Многоязычное образование помогает формировать поликультурное и мирное общество. Владение навыками общения на разных языках способствует личностному росту молодых людей, а также повышает их конкурентоспособность, развивает языковую компетентность, способствует формированию навыков межкультурного общения, пониманию ценности многообразия общества и толерантности".

Пилотирование внедрения инклюзивных моделей многоязычного образования в стране проводится с 2014 года в более ста школах, 10 садиках и трех вузах страны, из них 18 школ находятся в Баткенской области. Эта инициатива поддерживается ЮНИСЕФ, ВКНМ ОБСЕ, Фондом Сороса и релизуется местными партнерами – Центром социальной интеграции и общественными фондами "Айжан", "ИРЭТ", "Синтон" и "ФПОИ". По результатам пилотирования Министерство образования и науки разрабатывает проект Национальной программы многоязычного образования.