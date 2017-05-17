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Баткенский госуниверситет внедряет программы подготовки учителей по многоязычному образованию

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/batkenski...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426369-ru.html

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17 мая 2017, 9:38       Комментарии

Бишкек, 17 мая /Кабар/. Баткенский государственный университет и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) подписали меморандум о сотрудничестве для внедрения многоязычного образования в школах Кыргызской Республики, сообщили в ЮНИСЕФ.
В рамках сотрудничества ЮНИСЕФ оснастит Баткенский университет оборудованием для проведения вебинаров с университетами Эстонии.
"На сегодняшний день Баткенский государственный университет готовит учителей филологии, истории, биологии, начальной школы, математики, прикладной информатики и экономики, из них 250 студентов обучаются на бюджетной основе. Более 50% выпускников этих программ устраиваются работать в школах Баткенской области. Согласно запросам рынка труда, мы должны готовить двуязычных учителей для поддержки внедрения многоязычного образования в школах области", - подчеркнул ректор Баткенского государственного университета Абдивап Момунович Зулпуев.
Планируются разработка и внедрение курсов подготовки будущих педагогов для программ многоязычного образования (бакалавриат, магистратура, двойные специальности в языке) и улучшение языковой компетенции преподавателей университета. Для обмена опытом и методических консультаций будут налажены связи с другими вузами страны (Кыргызским государственным университетом им. И. Арабаева и Ошским государственным университетом) и зарубежом (Университеты Нарва и Тарту в Эстонии).
Учитывая, что более 26% населения республики относится к национальным меньшинствам Министерство образования и науки КР и ЮНИСЕФ продолжают инициативу по внедрению многоязычного образования при поддержке Посольства Великобритании в КР. Многоязычное образование предполагает использование двух или более языков в процессе обучения, создает среду для языковой практики и тем самым, содействует достижению более высокого уровня владения несколькими языками.
Подписывая Меморандума о сотрудничестве, глава Представительства ЮНИСЕФ в КР Юкиэ Мокуо подчеркнула: "Многоязычное образование помогает формировать поликультурное и мирное общество. Владение навыками общения на разных языках способствует личностному росту молодых людей, а также повышает их конкурентоспособность, развивает языковую компетентность, способствует формированию навыков межкультурного общения, пониманию ценности многообразия общества и толерантности".
Пилотирование внедрения инклюзивных моделей многоязычного образования в стране проводится с 2014 года в более ста школах, 10 садиках и трех вузах страны, из них 18 школ находятся в Баткенской области. Эта инициатива поддерживается ЮНИСЕФ, ВКНМ ОБСЕ, Фондом Сороса и релизуется местными партнерами – Центром социальной интеграции и общественными фондами "Айжан", "ИРЭТ", "Синтон" и "ФПОИ". По результатам пилотирования Министерство образования и науки разрабатывает проект Национальной программы многоязычного образования.

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