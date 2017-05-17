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Открытие Центра СЕЗАМЕ в Иордании направлено на снижение "утечки мозгов" и поддержки молодых ученых - ЮНЕСКО

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/otkrytie-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426368-ru.html

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17 мая 2017, 9:44       Комментарии

Бишкек, 16 мая /Кабар/. В Иордании не далеко от столицы Амман открыт центр по использованию синхротронного излучения в научных экспериментах и прикладных исследований на Ближнем Востоке (СЕЗАМЕ). Он оборудован излучателем третьего поколения. В этом центре будут работать учёные из Египта, Израиля, Иордании, Ирана, Кипра, Пакистана, Палестинской национальной администрации и Турции. Об этом сообщает пресс-служба ЮНЕСКО.
Центр СЕЗАМЕ призван активизировать исследования и укреплять научное сотрудничество на Ближнем Востоке, несмотря на межрегиональные различия. Этот центр также поможет остановить "утечку мозгов" и вдохновить наиболее одарённые молодые таланты региона на получение ими высшего научного образования, что должно способствовать развитию экономики, основанной на знаниях.
С момента своего создания в ЮНЕСКО в 1999 году, СЕЗАМЕ стал маяком научной дипломатии. Партнёры со всего мира оставили в стороне свои разногласия в интересах обмена знаниями и ресурсами на благо научного прогресса. В этом центре также находится первый в мире ускоритель, работающий исключительно на солнечной энергии.
Центр СЕЗАМЕ представляет собой полностью независимое межправительственное предприятие. ЮНЕСКО - организация, которая с самого начала поддерживала развитие этого проекта, выполняет функции депозитария Устава центра.
Аналогично европейскому исследовательскому центру ЦЕРН, который также был создан по решению ЮНЕСКО, СЕЗАМЕ является примером того, как заручившись политической поддержкой со стороны ЮНЕСКО, благодаря терпению, напряженной работе и самоотверженности научных работников из регионов, затронутых конфликтом, можно создать исследовательский центр мирового уровня.
"Открытие центра СЕЗАМЕ является результатом напряжённой работы, большого терпения и, помимо прочего, воплощением мечты и взглядов, разделяемых группой энтузиастов, которые встретились 20 лет назад в штаб-квартире ЮНЕСКО, чтобы дать старт этому проекту", - заявила Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова в ходе церемонии открытия.

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