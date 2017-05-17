Т.Батыралиев: "Экстренной медицине в Жалал-Абаде быть!"

17 мая 2017, 9:45 Комментарии

Бишкек, 17 мая /Кабар/. "Можно сказать, что строительство нового корпуса отделения экстренной медицинской помощи Жалал-Абадской областной объединенной больницы в г.Жалал-Абад уже началось, и это еще один шаг и большой успех в развитии системы здравоохранения Кыргызстана", - рассказал министр здравоохранения КР Талантбек Батыралиев, побывавший 16 мая на строительстве объекта, сообщили в пресс-службе Минздрава КР.

"Усовершенствование системы оказания экстренной помощи на юге республики, в зоне постоянных угроз природных стихий, таких как землетрясение, наводнение и оползни, укрепит веру и надежду людей в спасение и оказание им, в случае необходимости, своевременных и качественных медицинских услуг, - отметил глава Минздрава КР.

По данным Пресс-центра Минздрава КР, данное строительство проводится в рамках второй фазы проекта создания национальной системы экстренной медицинской помощи, финансируемого Немецким банком развития стоимостью 3 млн. Евро. Министерством здравоохранения КР также будет проведен тендер на закупку оборудования.