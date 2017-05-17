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Т.Батыралиев: "Экстренной медицине в Жалал-Абаде быть!"

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/t.batyral...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426367-ru.html

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Школьники Джалал-Абадской области предположительно отравились водой из цистерны

17 мая 2017, 9:45       Комментарии

Бишкек, 17 мая /Кабар/. "Можно сказать, что строительство нового корпуса отделения экстренной медицинской помощи Жалал-Абадской областной объединенной больницы в г.Жалал-Абад уже началось, и это еще один шаг и большой успех в развитии системы здравоохранения Кыргызстана", - рассказал министр здравоохранения КР Талантбек Батыралиев, побывавший 16 мая на строительстве объекта, сообщили в пресс-службе Минздрава КР.
"Усовершенствование системы оказания экстренной помощи на юге республики, в зоне постоянных угроз природных стихий, таких как землетрясение, наводнение и оползни, укрепит веру и надежду людей в спасение и оказание им, в случае необходимости, своевременных и качественных медицинских услуг, - отметил глава Минздрава КР.
По данным Пресс-центра Минздрава КР, данное строительство проводится в рамках второй фазы проекта создания национальной системы экстренной медицинской помощи, финансируемого Немецким банком развития стоимостью 3 млн. Евро. Министерством здравоохранения КР также будет проведен тендер на закупку оборудования.

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