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Международная деятельность ЕАЭС – в фокусе внимания молодежи

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/mezhdunar...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426366-ru.html

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Открыла свою работу Школа ЕЭК и РСМД "Международное сотрудничество ЕАЭС"

17 мая 2017, 9:49       Комментарии

Бишкек, 17 мая /Кабар/. О новых возможностях производителей государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по доступу на новые рынки рассказал молодым экспертам, ученым и журналистам директор Департамента развития интеграции Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Шухно. Выступление представителя ЕЭК состоялось 16 мая в Посольстве Республики Беларусь в Российской Федерации в рамках школы "Международное сотрудничество ЕАЭС", организованной Евразийской экономической комиссией и Российским советом по международным делам.
Сергей Шухно представил вниманию слушателей развернутую картину деятельности Евразийской экономической комиссии на международном треке: форматы, инструменты и ключевые направления международного сотрудничества ЕАЭС. В частности, директор департамента проинформировал о сотрудничестве с третьими странами, международными организациями, региональными интеграционными объединениями. Представитель ЕЭК особо отметил, что экономическое взаимодействие государств-членов ЕАЭС с этими субъектами международного права не оговаривается никакими политическими условиями.
"Укрепление региональных связей, повышение инвестиционной привлекательности региона, новые возможности для наших производителей и доступ к новым рынкам – вот далеко не полный перечень очевидных преимуществ такого сотрудничества", – подчеркнул директор Департамента развития интеграции ЕЭК.
Кроме того, перед аудиторией выступил начальник отдела международного взаимодействия Департамента развития интеграции ЕЭК Дмитрий Ежов. Он рассказал о взаимодействии Евразийского экономического союза и Европейского союза.
Пресс-служба ЕЭК

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