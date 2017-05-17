Международная деятельность ЕАЭС – в фокусе внимания молодежи

17 мая 2017, 9:49 Комментарии

Бишкек, 17 мая /Кабар/. О новых возможностях производителей государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по доступу на новые рынки рассказал молодым экспертам, ученым и журналистам директор Департамента развития интеграции Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Шухно. Выступление представителя ЕЭК состоялось 16 мая в Посольстве Республики Беларусь в Российской Федерации в рамках школы "Международное сотрудничество ЕАЭС", организованной Евразийской экономической комиссией и Российским советом по международным делам.

Сергей Шухно представил вниманию слушателей развернутую картину деятельности Евразийской экономической комиссии на международном треке: форматы, инструменты и ключевые направления международного сотрудничества ЕАЭС. В частности, директор департамента проинформировал о сотрудничестве с третьими странами, международными организациями, региональными интеграционными объединениями. Представитель ЕЭК особо отметил, что экономическое взаимодействие государств-членов ЕАЭС с этими субъектами международного права не оговаривается никакими политическими условиями.

"Укрепление региональных связей, повышение инвестиционной привлекательности региона, новые возможности для наших производителей и доступ к новым рынкам – вот далеко не полный перечень очевидных преимуществ такого сотрудничества", – подчеркнул директор Департамента развития интеграции ЕЭК.

Кроме того, перед аудиторией выступил начальник отдела международного взаимодействия Департамента развития интеграции ЕЭК Дмитрий Ежов. Он рассказал о взаимодействии Евразийского экономического союза и Европейского союза.

Пресс-служба ЕЭК