Депутаты ЖК предлагают сносить объекты, построенные на некачественных материалах, снижающих уровень сейсмостойкости

17 мая 2017, 9:34 Комментарии

Депутаты Жогорку Кенеша предлагают сносить объекты, строительство, реконструкция и капремонт которых проводились с использованием некачественных строительных материалов и конструкций, приводящих к снижению уровня сейсмостойкости. Соответсвующий проект закона опубликован для общественного обсуждения.

Как отмечается в законопроекте, при строительстве градостроительных комплексов, комплексов зданий и сооружений допускается поэтапное проектирование и строительство. По каждому объекту строительства, по которому проектирование и строительство проводится поэтапно, в установленном порядке утверждается индивидуальный план поэтапной разработки, согласования и экспертизы проектно-сметной документации на строительство отдельных объектов.

Порядок поэтапного проектирования и строительства определяется правительством.

При поэтапном проектировании и строительстве градостроительных комплексов, комплексов зданий и сооружений ввод в эксплуатацию осуществляется по каждому из объектов капитального строительства отдельно.

Также вносится норма, по которой ненадлежащее выполнение экспертных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Деяние, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов с использованием некачественных строительных материалов и конструкций, приводящих к снижению уровня сейсмостойкости зданий и сооружений, влекут наложение административного штрафа на физических лиц - в размере 100 (10 тыс. сомов), на должностных и юридических лиц - в размере 200 расчетных показателей (20 тыс. сомов) с восстановлением объекта в его первоначальное состояние или сносом (демонтажом) объекта либо его части.

Те же действия, совершенные повторно в течение года после применения мер административного взыскания, влекут наложение административного штрафа на физических лиц - в размере 200, на должностных и юридических лиц - в размере 400 расчетных показателей (40 тыс. сомов) с восстановлением объекта в его первоначальное состояние или сносом (демонтажом) объекта либо его части.

Необеспечение установленного уровня прочности, надежности, устойчивости, сейсмостойкости вновь возводимых и реконструируемых зданий и сооружений и их эксплуатационных показателей влечет наложение административного штрафа на физических лиц - в размере 100, на юридических лиц - в размере 200 расчетных показателей со сносом (демонтажом) объекта либо его части и устранением допущенных нарушений за счет виновных лиц.

То же действие, совершенное повторно в течение года после применения мер административного взыскания, влечет наложение административного штрафа на физических лиц - в размере 200, на юридических лиц - в размере 400 расчетных показателей с устранением допущенных нарушений.

Нарушение требований законодательства при проведении авторского и технического надзора, а равно подтверждение соответствия работ, выполненных с нарушением норм, влекут наложение административного штрафа на граждан - в размере 100 расчетных показателей, на должностных лиц - в размере 200 расчетных показателей, на юридических лиц - в размере 400 расчетных показателей с приостановлением строительства до устранения выявленных нарушений.

Те же действия, совершенные повторно в течение года после применения мер административного взыскания, влекут наложение административного штрафа на граждан - в размере 200 расчетных показателей, на должностных лиц - в размере 400 расчетных показателей и отстранение должностного лица от занимаемой должности, на юридических лиц - в размере 600 расчетных показателей.

Нарушение проектной организацией или проектировщиком норм проектирования при разработке проектной документации влечет наложение административного штрафа на граждан - в размере 100 расчетных показателей, на юридических лиц - в размере 400 расчетных показателей с устранением допущенного нарушения.

То же действие, совершенное повторно в течение года после применения мер административного взыскания, влечет наложение административного штрафа на граждан - в размере 200 расчетных показателей, на юридических лиц - в размере 1 тыс. расчетных показателей (100 тыс. сомов) с устранением допущенного нарушения.

Нарушение правил производства строительно-монтажных работ, технических регламентов, повлекшее выпуск недоброкачественной строительной продукции, а также осуществление строительства с отклонением от проектной документации, влекут наложение административного штрафа на граждан - в размере 100 расчетных показателей, на юридических лиц - в размере 200 расчетных показателей с устранением допущенного нарушения.

Те же действия, совершенные повторно в течение года, влекут наложение административного штрафа на граждан - в размере 200 расчетных показателей, на юридических лиц - в размере 400 расчетных показателей с устранением допущенного нарушения.

Нарушение требований законодательства при выдаче лицензий на производство строительных работ влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - в размере 200 расчетных показателей, на юридических лиц - в размере 400 расчетных показателей с лишением лицензии.

То же действие, совершенное повторно в течение года после применения мер административного взыскания, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - в размере 400 расчетных показателей с отстранением должностного лица от занимаемой должности, на юридических лиц - в размере 1 тыс. расчетных показателей.

Инициаторы: депутаты Азамат Арапбаев, Нурбек Алимбеков, Марат Аманкулов, Аскарбек Шадиев, Акылбек Жапаров, Абдывахап Нурбаев, Бактыбек Сыдыков, Тынчтык Шайназаров, Алмамбет Шыкмаматов, Исхак Пирматов, Тынчтыкбек Конушбаев, Кубанычбек Нурматов, Дастан Бекешев, Салайдин Айдаров, Руслан Казакбаев, Искендер Матраимов, Таалайбек Масабиров, Жыргалбек Калмаматов, Сайдолимжон Джураев.