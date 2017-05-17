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Сделайте подарок онкобольному ребенку! Приходите на концерт в Бишкеке

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426364-ru.html

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17 мая 2017, 9:22       Комментарии

БИШКЕК, 16 мая - Sputnik. В столице организуют благотворительный концерт в поддержку онкобольных детей, сообщила корреспонденту Sputnik Кыргызстан исполнительный директор фонда "Help the Children-SKD" Елена Перевозникова.
Мероприятие проводится шестой год подряд. На вырученные деньги в Международный день защиты детей, который отмечается 1 июня, онкобольные ребятишки получат подарки.
Цена на билеты на благотворительный вечер:
<ul> <li>партер - 600 сомов;</li> <li>амфитеатр - 500 сомов;</li> <li>балкон - 300 сомов.</li> </ul> Концерт состоится 30 мая в 18.30 в театре оперы и балета имени А. Малдыбаева.

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