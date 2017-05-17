Сделайте подарок онкобольному ребенку! Приходите на концерт в Бишкеке

17 мая 2017, 9:22 Комментарии

БИШКЕК, 16 мая - Sputnik. В столице организуют благотворительный концерт в поддержку онкобольных детей, сообщила корреспонденту Sputnik Кыргызстан исполнительный директор фонда "Help the Children-SKD" Елена Перевозникова.

Мероприятие проводится шестой год подряд. На вырученные деньги в Международный день защиты детей, который отмечается 1 июня, онкобольные ребятишки получат подарки.

Цена на билеты на благотворительный вечер:

<ul> <li>партер - 600 сомов;</li> <li>амфитеатр - 500 сомов;</li> <li>балкон - 300 сомов.</li> </ul> Концерт состоится 30 мая в 18.30 в театре оперы и балета имени А. Малдыбаева.