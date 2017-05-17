Смотрится красиво — в густонаселенном микрорайоне Оша строят школу

17 мая 2017, 9:29 Комментарии

БИШКЕК, 17 мая - Sputnik. В территориальном совете №9 (микрорайоне) "Амир-Тимур" в Оше состоялась церемония закладки капсулы на месте строительства школы на 625 мест, сообщили в пресс-службе городской мэрии.

© Фото / пресс-служба мэрии города ОшВ территориальном совете №9 (микрорайоне) "Амир-Тимур" Оша состоялась церемония закладки капсулы на месте строительства школы на 625 мест В церемонии приняли участие мэр Айтмамат Кадырбаев, депутаты горкенеша, руководители городских организаций и учреждений, председатели территориальных советов, аксакалы и местные жители.

По словам Кадырбаева, муниципалитет особое внимание уделяет строительству социальных объектов, в том числе школ и детских садов. Сметная стоимость работ составит 234,5 миллиона сомов, тендерная - 147,8 миллиона.

В территориальном совете проживает около 60 тысяч человек. Он считается густонаселенным. В данном микрорайоне функционируют 8 школ, 6 из них - карликового типа.