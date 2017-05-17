Мы тут как дома! Волейболистки КР записали видеопривет из Баку

17 мая 2017, 9:38 Комментарии

Видеоролик разместил у себя на сайте Sputnik Азербайджан.

Накануне наша сборная, тренером которой является Абдухамид Айсаходжиев, играла против турецкой команды в рамках группового этапа Исламиады. Кыргызстанская команда хорошо начала первый сет, однако турецкая сборная в итоге оказалась сильнее, победив со счетом 3:0.

Капитан сборной Марина Гришаева и спортсменка Анастасия Еволенко признаются, что команде не хватило практики, да и "выложиться на все сто не удалось".

"В Баку потрясающая, дружелюбная атмосфера. Чувствуем себя как дома и передаем привет всем своим родным - всему Кыргызстану", - сказали спортсменки.

IV Игры исламской солидарности проходят в Баку с 12 по 22 мая. В спортивную программу включены 20 видов спорта: легкая атлетика, прыжки в воду, плавание, водное поло, баскетбол 3х3, футбол, художественная и спортивная гимнастика, ушу, настольный теннис, гандбол, дзюдо, греко-римская и вольная борьба, стрельба, теннис, волейбол, бокс, зорхана, каратэ, тхэквондо и тяжелая атлетика.

В Играх участвуют более трех тысяч спортсменов из 54 стран.