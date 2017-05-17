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Мы тут как дома! Волейболистки КР записали видеопривет из Баку

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426362-ru.html

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Волейболисты "Ош Бажы EREM" остались в лидерах чемпионата Кыргызстана

17 мая 2017, 9:38       Комментарии

Видеоролик разместил у себя на сайте Sputnik Азербайджан.
Накануне наша сборная, тренером которой является Абдухамид Айсаходжиев, играла против турецкой команды в рамках группового этапа Исламиады. Кыргызстанская команда хорошо начала первый сет, однако турецкая сборная в итоге оказалась сильнее, победив со счетом 3:0.
Капитан сборной Марина Гришаева и спортсменка Анастасия Еволенко признаются, что команде не хватило практики, да и "выложиться на все сто не удалось".
"В Баку потрясающая, дружелюбная атмосфера. Чувствуем себя как дома и передаем привет всем своим родным - всему Кыргызстану", - сказали спортсменки.
IV Игры исламской солидарности проходят в Баку с 12 по 22 мая. В спортивную программу включены 20 видов спорта: легкая атлетика, прыжки в воду, плавание, водное поло, баскетбол 3х3, футбол, художественная и спортивная гимнастика, ушу, настольный теннис, гандбол, дзюдо, греко-римская и вольная борьба, стрельба, теннис, волейбол, бокс, зорхана, каратэ, тхэквондо и тяжелая атлетика.
В Играх участвуют более трех тысяч спортсменов из 54 стран.

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