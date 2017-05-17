Одобрен проект техрегламента ЕАЭС, устанавливающий требования к упакованной питьевой воде

17 мая 2017, 9:13 Комментарии

Накануне прошло заседание Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). В повестку дня вошли вопросы технического регулирования. В частности, одобрен проект технического регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС) "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду". Кроме того, члены Коллегии (министры) ЕЭК рассмотрели проект распоряжения Евразийского Межправительственного совета, касающийся обеспечения подготовки и проведения национальных переписей населения в странах ЕАЭС в 2020 году.

Коллегия ЕЭК одобрила проект технического регламента ЕАЭС "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду".

Требования документа распространяются на природную минеральную воду, в том числе столовую, лечебно-столовую и лечебную, а также на купажированную, обработанную и природную питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искусственно минерализованную питьевую воду.

"В проекте техрегламента ЕАЭС прописаны требования к производству, хранению, перевозке, реализации и утилизации упакованной питьевой воды. В частности, производители и продавцы должны будут четко соблюдать требования по химической и микробиологической безопасности. Для розлива природной минеральной воды в упаковку должна использоваться вода из защищенного от антропогенного воздействия источника или скважины, отнесенная к природной минеральной воде по законодательству государства, где она извлекается из-под земли", – говорится в сообщении.