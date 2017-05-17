Хакеры показали порно пассажирам ж/д вокзала в Вашингтоне

17 мая 2017, 9:27 Комментарии

Информационное табло главного железнодорожного вокзала Вашингтона Юнион-Стейшн в понедельник вечером, в самый час пик, транслировали порнографические ролики, сообщает "Комсомольская правда", со ссылкой на телеканал Fox News.

По словам представителей вокзала, хакеры взломали новые табло, установленные рядом с зоной фуд-корта, и вместо обычно демонстрирующийся обычно полезной для пассажиров информации на экранах появилась порнография. Табло сразу выключили.

Работник одного из вокзальных ресторанов быстрого питания рассказал, что такое происходило в последнее время как минимум дважды.

Пока неизвестно, кто и каким образом получил доступ к экранам, ведется расследование.