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Хакеры показали порно пассажирам ж/д вокзала в Вашингтоне

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/hakery...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426359-ru.html

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Возле БЧК в ДТП попали три автомашины, один пассажир скончался на месте

17 мая 2017, 9:27       Комментарии

Информационное табло главного железнодорожного вокзала Вашингтона Юнион-Стейшн в понедельник вечером, в самый час пик, транслировали порнографические ролики, сообщает "Комсомольская правда", со ссылкой на телеканал Fox News.
По словам представителей вокзала, хакеры взломали новые табло, установленные рядом с зоной фуд-корта, и вместо обычно демонстрирующийся обычно полезной для пассажиров информации на экранах появилась порнография. Табло сразу выключили.
Работник одного из вокзальных ресторанов быстрого питания рассказал, что такое происходило в последнее время как минимум дважды.
Пока неизвестно, кто и каким образом получил доступ к экранам, ведется расследование.

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