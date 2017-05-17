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В Бермудском треугольнике пропал самолет

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359946_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426358-ru.html

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17 мая 2017, 9:15       Комментарии

Небольшой самолет MU-2B пропал с экранов радаров на пути из Пуэрто-Рико во Флориду. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters и береговую охрану США.
На борту находились четыре человека - двое взрослых и двое детей. По информации The Sun, за штурвалом самолета находилась генеральный директор компании Skylight Group Дженнифер Блумин (Jennifer Blumin), ее дети десяти и четырех лет, а также друг семьи Натан Ульрих (Nathan Ulrich).
Воздушное судно вылетело из Пуэрто-Рико в понедельник в 11.00 по местному времени (21.00 по Бишкеку), около 14.00 (00.00 по Бишкеку) связь с ним была потеряна. Самолет тогда находился в 60 километрах от Багамских островов. В момент исчезновения авиасудно находилось на высоте более семи тысяч метров и двигалось со скоростью около 555 километров в час.
Как сообщает ABC7NY, обломки самолета были найдены в 24 километрах к востоку от острова Эльютера, входящего в состав Багамских островов. Береговая охрана США ведет поиски людей.
С Бермудским треугольником, вершины которого расположены во Флориде, на Бермудских островах и в Пуэрто-Рико, связаны легенды о бесследном исчезновении морских и воздушных судов. Возможная аномалия, наличие которой признается не всеми учеными, объясняется различными способами, в том числе сложными погодными условиями и влиянием инопланетян.

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