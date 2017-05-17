Столичные власти снесли СТО, которая была возведена незаконно

17 мая 2017, 9:18 Комментарии

Городским управлением землепользования и строительства в ходе инвентаризации установлено, что на пересечении улиц Патриса Лумумбы и Профсоюзной незаконно возведена станция технического обслуживания размером 20х6 метров. Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек

Владельцу СТО городские власти выдали уведомление о добровольном сносе. Однако последний игнорировал предписания.

В связи с неисполнением в добровольном порядке 16 мая управлением совместно с МП "Тазалык" произведен принудительный снос незаконной СТО.