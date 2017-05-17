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Столичные власти снесли СТО, которая была возведена незаконно

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359947_st...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426357-ru.html

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На западе Бишкека снесли незаконную СТО

В Кызыл-Аскере мэрия снесла незаконную станцию техобслуживания (фото)

17 мая 2017, 9:18       Комментарии

Городским управлением землепользования и строительства в ходе инвентаризации установлено, что на пересечении улиц Патриса Лумумбы и Профсоюзной незаконно возведена станция технического обслуживания размером 20х6 метров. Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек
Владельцу СТО городские власти выдали уведомление о добровольном сносе. Однако последний игнорировал предписания.
В связи с неисполнением в добровольном порядке 16 мая управлением совместно с МП "Тазалык" произведен принудительный снос незаконной СТО.

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