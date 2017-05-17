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В Гонконге на аукционе продали самый дорогой участок земли в мире

Источник:
http://kabar.kg/news/v-gonkong...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426356-ru.html

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17 мая 2017, 8:54       Комментарии

Бишкек, 17 мая /Кабар/. Самый дорогой в мире участок земли был продан на правительственном аукционе Гонконга за рекордные 3 миллиарда долларов.
Газета "South China Morning Post" сообщает, что участок расположен в самом центре Гонконга, где цены на недвижимость являются одними из наиболее высоких в мире. При этом предложенная крупнейшей компанией недвижимости Henderson Land цена оказалась выше прогнозов экспертов, которые оценивали участок в сумму от 2 до 2,8 миллиардов долларов.
В аукционе вместе с Henderson Land участвовали еще восемь компаний, в том числе и с материкового Китая.
Участок в настоящее время занимает пятиэтажная парковка, компания Henderson планирует снести ее и построить к 2022 году новое "знаковое" здание.
Источник РИА Новости

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