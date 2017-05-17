В КГМА состоялось Международная студенческая олимпиада по анатомии

17 мая 2017, 9:20 Комментарии

Бишкек, 17 мая /Кабар/. В Медакадемии Кыргызстана имени И.К. Ахунбаева состоялась Вторая международная студенческая олимпиада по анатомии человека, сообщает пресс-служба вуза.

В ней поняли участие 11 команд медицинских вузов страны, а также Алматы и Новосибирска. В результате соревнований две команды, а именно команда КГМА " Inspire" и команда НГМУ "50 оттенков анатомии" заняли первые места и награждены Кубками мероприятия. Второе и третье места поделены между командами"Атлант", "Будущие хирурги" (КГМА), "Гиппократ" (КРСУ) и "Dentist" (АзМИ).

Участников олимпиады тепло приветствовала ректор КГМА, профессор Индира Кудайбергенова, а вручил награды победителям проректор вуза, профессор Кенешбек Ырысов.