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Новости Кыргызстана

"Зеленстрой" проводит полив зеленых насаждений в Бишкеке"Зеленстрой" проводит полив зеленых насаждений в Бишкеке

В КГМА состоялось Международная студенческая олимпиада по анатомии

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kgma-so...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426354-ru.html

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17 мая 2017, 9:20       Комментарии

Бишкек, 17 мая /Кабар/. В Медакадемии Кыргызстана имени И.К. Ахунбаева состоялась Вторая международная студенческая олимпиада по анатомии человека, сообщает пресс-служба вуза.
В ней поняли участие 11 команд медицинских вузов страны, а также Алматы и Новосибирска. В результате соревнований две команды, а именно команда КГМА " Inspire" и команда НГМУ "50 оттенков анатомии" заняли первые места и награждены Кубками мероприятия. Второе и третье места поделены между командами"Атлант", "Будущие хирурги" (КГМА), "Гиппократ" (КРСУ) и "Dentist" (АзМИ).
Участников олимпиады тепло приветствовала ректор КГМА, профессор Индира Кудайбергенова, а вручил награды победителям проректор вуза, профессор Кенешбек Ырысов.

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