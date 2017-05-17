Работники "Зеленстроя" производят полив зеленых насаждений в столице (фото)

17 мая 2017, 8:56 Комментарии

Работники муниципального предприятия "Зеленстрой" производят полив зеленых насаждений по городу Бишкек. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

В этом году мэрия заключила договор с Аламединским управлением водного хозяйства о том, что этим летом столица будет получать 4,5 тыс. литров воды в секунду. Работники предприятия используют разные способы полива зеленых насаждений - автополив, ручной, арычный и полив поливочным водопроводом.

В данное время водой из реки Ала-Арча производится влагонакопительный полив столичных парков - имени Дайыра Асанова и Ататюрка в объеме 350 литров в секунду, также производится полив зеленых насаждений Ленинского района - сквер резиденция, территория городской больницы №4 в объеме 300 литров в секунду.

На линии с утра работают 10-12 автомашин.

Мэрия Бишкека призывает горожан и гостей столицы не засорять ирригационную сеть города, так как это приводит к заторам, вследствие чего вода разливается на тротуары и проезжую часть.