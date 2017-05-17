Доллар США: 67.7353 (-0.0347) 
Евро: 74.8204 (+0.6461) 
Золото: 39.68 $/гр (+0.09) 
Серебро: 0.54 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Девушку сбили насмерть на трассе Бишкек — Балыкчи, водитель скрылсяДевушку сбили насмерть на трассе Бишкек — Балыкчи, водитель скрылсяПобежала вода по лоткам. МП "Зеленстрой" проводит полив зеленых насажденийПобежала вода по лоткам. МП "Зеленстрой" проводит полив зеленых насаждений

Минздрав предлагает изымать необогащенную муку и обязать бюджетные организации использовать муку обогащенную

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426352-ru.html

Похожие новости

Франция оштрафовала Facebook на €150 тысяч за использование личных данных

Депутаты предлагают убрать норму об освобождении от уголовной ответственности педофилов при достижении согласия с потерпевшим

В ЖК предлагают освободить агитаторов от налогов во время выборов

Члены ЦИК участвуют в работе Европейской конференции органов, ответственных за организацию выборов

В ЖК предлагают не удерживать с зарплаты агитаторов налоговые и страховые выплаты

17 мая 2017, 9:00       Комментарии

Министерство здравоохранения предлагает изымать необогащенную минералами муку.
Как отмечается в справке-обосновании проекта постановления правительства, опубликованного для общественного обсуждения, высокий уровень железодефицитной анемии среди женщин и детей является угрозой здоровью и экономическому росту страны. Уровень анемии среди женщин детородного возраста составляет 35% (для сравнения, в Афганистане этот показатель составляет 33 %), среди детей до 1 года - более 42,6%, детей первых 5 лет жизни - 41%. Дефицит фолиевой кислоты среди не беременных женщин составляет 42%.
Учитывая, что доля импортируемой муки, находящейся в обращении на рынке, составляет более 60%, наиболее эффективными мерами по запрету обращения на рынке муки необогащенной является контроль ввоза такой муки через
государственную границу Кыргызстана, считает Минздрав.
В связи с этим, проектом постановления Министерству экономики совместно с Министерством внутренних дел, Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями и Министерством здравоохранения предлагается организовать мобильные передвижные посты по выявлению ввоза необогащенной муки хлебопекарной высшего и первого сортов.
Минздрав совместно с ГСБЭП, МВД должны провести совместные рейдовые проверки по выявлению необогащенной муки хлебопекарной высшего и первого сортов на территории республики при перевозке, хранении и реализации.
Минэконом и Минздрав должны разработать механизмы изъятия, утилизации или возврата необогащенной муки хлебопекарной высшего и первого сортов; проводить разъяснительную работу с импортерами муки хлебопекарной высшего и первого сортов на территорию КР, проработать вопрос проведения плановой проверки за оборотом обогащенной муки хлебопекарной высшего и первого сортов на рынке.
Государственной налоговой службе, ГСБЭП, МВД предлагается поручить оказать содействие Минздраву по выявлению и принятию мер к поставщикам необогащенной муки.
При подписании проекта постановления местные государственные администрации и органы местного самоуправления должны будут осуществлять контроль за обязательным использованием обогащенной муки хлебопекарной высшего и первого сортов в организациях образования, здравоохранения, социального развития, юстиции, обороны и других бюджетных организациях.
Жогорку Кенеш V созыва принял закон, запрещающий ввоз в страну необогащенной муки и обязывающий местных производителей обогащать муку минералами и элемантами.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум