Минздрав предлагает изымать необогащенную муку и обязать бюджетные организации использовать муку обогащенную

17 мая 2017, 9:00 Комментарии

Министерство здравоохранения предлагает изымать необогащенную минералами муку.

Как отмечается в справке-обосновании проекта постановления правительства, опубликованного для общественного обсуждения, высокий уровень железодефицитной анемии среди женщин и детей является угрозой здоровью и экономическому росту страны. Уровень анемии среди женщин детородного возраста составляет 35% (для сравнения, в Афганистане этот показатель составляет 33 %), среди детей до 1 года - более 42,6%, детей первых 5 лет жизни - 41%. Дефицит фолиевой кислоты среди не беременных женщин составляет 42%.

Учитывая, что доля импортируемой муки, находящейся в обращении на рынке, составляет более 60%, наиболее эффективными мерами по запрету обращения на рынке муки необогащенной является контроль ввоза такой муки через

государственную границу Кыргызстана, считает Минздрав.

В связи с этим, проектом постановления Министерству экономики совместно с Министерством внутренних дел, Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями и Министерством здравоохранения предлагается организовать мобильные передвижные посты по выявлению ввоза необогащенной муки хлебопекарной высшего и первого сортов.

Минздрав совместно с ГСБЭП, МВД должны провести совместные рейдовые проверки по выявлению необогащенной муки хлебопекарной высшего и первого сортов на территории республики при перевозке, хранении и реализации.

Минэконом и Минздрав должны разработать механизмы изъятия, утилизации или возврата необогащенной муки хлебопекарной высшего и первого сортов; проводить разъяснительную работу с импортерами муки хлебопекарной высшего и первого сортов на территорию КР, проработать вопрос проведения плановой проверки за оборотом обогащенной муки хлебопекарной высшего и первого сортов на рынке.

Государственной налоговой службе, ГСБЭП, МВД предлагается поручить оказать содействие Минздраву по выявлению и принятию мер к поставщикам необогащенной муки.

При подписании проекта постановления местные государственные администрации и органы местного самоуправления должны будут осуществлять контроль за обязательным использованием обогащенной муки хлебопекарной высшего и первого сортов в организациях образования, здравоохранения, социального развития, юстиции, обороны и других бюджетных организациях.

Жогорку Кенеш V созыва принял закон, запрещающий ввоз в страну необогащенной муки и обязывающий местных производителей обогащать муку минералами и элемантами.