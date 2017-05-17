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В Кыргызстане на $13,4 млн выросли золотовалютные резервы

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426351-ru.html

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Вице-премьер Кыргызстана обсудила на форуме в Катаре проблемы беженцев и преодолении стихийных бедствий

17 мая 2017, 8:57       Комментарии

БИШКЕК, 17 мая - Sputnik. По итогам апреля международные валютные резервы Кыргызстана сократились на 13 миллионов 440 тысяч долларов, сообщается на сайте Национального банка.
В прошлом месяце финансовый регулятор в ходе трех интервенций купил на валютном рынке страны 16 миллионов 160 тысяч долларов.
Резервы на 31 марта составили 1 миллиард 971 миллионов 400 тысяч долларов, а не 1 миллиард 984 миллиона 840 тысяч. Судя по открытым данным НБ КР, с начала года это самый высокий показатель. Резервы иностранной валюты могут использоваться для международных расчетов и платежей, покрытия дефицита платежного баланса и стабилизации курса сома. Международные валютные резервы состоят из золота, валюты разных стран и Международного валютного фонда.

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