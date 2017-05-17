Девушку сбили насмерть на трассе Бишкек — Балыкчи, водитель скрылся

17 мая 2017, 9:06 Комментарии

БИШКЕК, 17 мая - Sputnik. На автотрассе Бишкек - Балыкчы сбили девушку, водитель скрылся с места наезда, сообщил в соцсетях очевидец.

По его словам, ДТП произошло 14 мая примерно в 18.20.

"Это было прямо у таблички с названием населенного пункта Чымкоргон. Водитель скрылся с места преступления. Мы с семьей ехали с Иссык-Куля и стали свидетелями случившегося. Есть запись с регистратора, но скорость и погодные условия не позволяют рассмотреть номер машины. На месте ДТП осталось боковое зеркало", - информирует очевидец.

Он отметил, что пострадавшую предположительно сбил автомобиль Mazda-6 серого цвета.

Мужчина просит пользователей помочь в поиске нарушителя.

На видеозаписи с регистратора видно, что на дороге неожиданно поднимается столб пыли. Когда машина свидетеля ДТП подъезжает ближе, становится видно девушку, лежащую без движения посреди трассы. Мужчина останавливает машину, чтобы ей помочь. Кроме него, на помощь бросается и водитель авто, ехавший впереди.

В пресс-службе Управления патрульной милиции Чуйской области корреспонденту Sputnik Кыргызстан сообщили, что девушка была госпитализирована в местную больницу, где она скончалась от полученных травм.

Милиция разыскивает подозреваемого.