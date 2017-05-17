Доллар США: 67.7353 (-0.0347) 
Евро: 74.8204 (+0.6461) 
Золото: 39.68 $/гр (+0.09) 
Серебро: 0.54 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Бишкеке пройдет международный турнир по кыргыз курошуВ Бишкеке пройдет международный турнир по кыргыз курошуИностранцы поборются на турнире по кыргыз курошу в БишкекеИностранцы поборются на турнире по кыргыз курошу в Бишкеке

Латышской нации предрекли исчезновение через 100 лет

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359918_la...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426349-ru.html

Похожие новости

"Огненные шары с неба": мистик предрек начало Третьей мировой 13 мая

Марин Ле Пен предрекла кончину Евросоюза

Названы сроки исчезновения альпийских курортов

Бишкекские "Слоники" на грани исчезновения

В 2015 году отмечалась высокая вероятность исчезновения свыше 23 тыс. видов растений, грибов и животных

17 мая 2017, 8:35       Комментарии

По мнению демографа Илмарса Межса, это произойдёт из-за высокого уровня смертности и низкой рождаемости, передает издание Life.
Известный латвийский демограф и руководитель рижского бюро Международной организации по миграции Илмарс Межс заявил, что латыши исчезнут как нация в течение ближайших 100 лет, передаёт портал Baltnews. По мнению специалиста, это случится из-за того, что рождаемость в стране намного ниже смертности, а большая часть молодёжи уезжает.
"Если каждое следующее поколение более малочисленно по сравнению с предыдущим, не нужно быть экспертом, чтобы понять, что бесконечно это не может продолжаться", - сказал он.
Как сообщает эксперт, только за последние пять лет в Латвии умерли 92 тысячи человек, что составляет 5% от всего населения.
"Однако тенденцию возможно изменить. Если в каждой семье будет по меньшей мере два ребёнка, а часто и третий, количество латышей сохранится неизменным и через столетие", - сказал демограф.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум