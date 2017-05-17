Латышской нации предрекли исчезновение через 100 лет

17 мая 2017, 8:35 Комментарии

По мнению демографа Илмарса Межса, это произойдёт из-за высокого уровня смертности и низкой рождаемости, передает издание Life.

Известный латвийский демограф и руководитель рижского бюро Международной организации по миграции Илмарс Межс заявил, что латыши исчезнут как нация в течение ближайших 100 лет, передаёт портал Baltnews. По мнению специалиста, это случится из-за того, что рождаемость в стране намного ниже смертности, а большая часть молодёжи уезжает.

"Если каждое следующее поколение более малочисленно по сравнению с предыдущим, не нужно быть экспертом, чтобы понять, что бесконечно это не может продолжаться", - сказал он.

Как сообщает эксперт, только за последние пять лет в Латвии умерли 92 тысячи человек, что составляет 5% от всего населения.

"Однако тенденцию возможно изменить. Если в каждой семье будет по меньшей мере два ребёнка, а часто и третий, количество латышей сохранится неизменным и через столетие", - сказал демограф.