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В Бишкеке подвели итоги спартакиады школьников Кыргызстана

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359940_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426348-ru.html

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17 мая 2017, 8:54       Комментарии

В Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта в Бишкеке состоялась церемония награждения победителей и призеров республиканской Спартакиады школьников.
Как сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта, в Спартакиаде принимали участие сборные команды семи областей и города Бишкек. На соревнованиях приняли участие около 1500 школьников.
Состязания проводились по 10 видам спорта, такие как баскетбол, волейбол, тогуз коргоол, настольный теннис, шахматы, борьба вольная и греко-римская, легкая атлетика, тяжелая атлетика и таэквондо-WTF.
По итогам спартакиады сборная Бишкек завоевала золотые медали в 10 видах спорта и тем самым стала победителем. На втором месте Иссык-Кульская область, замыкает тройку сильнейших сборная Чуйской области.
Помимо этого, четвертое место у Таласской области, пятыми стали представители Джалал-Абада, шестое место у Оша, далее расположились Баткенская и Нарынская области.
Спартакиада школьников проводится с целью развития массовой физкультуры и спорта в общеобразовательных школах и ставит задачи - организации регулярных внеклассных занятий в спортивных секциях по видам спорта и группах оздоровительной направленности, выявления сильнейших спортсменов, подготовки их к участию в республиканских соревнованиях и пополнения национальных сборных команд по видам спорта.

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