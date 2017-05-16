В Бишкеке подвели итоги спартакиады школьников Кыргызстана

17 мая 2017, 8:54 Комментарии

В Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта в Бишкеке состоялась церемония награждения победителей и призеров республиканской Спартакиады школьников.

Как сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта, в Спартакиаде принимали участие сборные команды семи областей и города Бишкек. На соревнованиях приняли участие около 1500 школьников.

Состязания проводились по 10 видам спорта, такие как баскетбол, волейбол, тогуз коргоол, настольный теннис, шахматы, борьба вольная и греко-римская, легкая атлетика, тяжелая атлетика и таэквондо-WTF.

По итогам спартакиады сборная Бишкек завоевала золотые медали в 10 видах спорта и тем самым стала победителем. На втором месте Иссык-Кульская область, замыкает тройку сильнейших сборная Чуйской области.

Помимо этого, четвертое место у Таласской области, пятыми стали представители Джалал-Абада, шестое место у Оша, далее расположились Баткенская и Нарынская области.

Спартакиада школьников проводится с целью развития массовой физкультуры и спорта в общеобразовательных школах и ставит задачи - организации регулярных внеклассных занятий в спортивных секциях по видам спорта и группах оздоровительной направленности, выявления сильнейших спортсменов, подготовки их к участию в республиканских соревнованиях и пополнения национальных сборных команд по видам спорта.