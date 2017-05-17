Побежала вода по лоткам. МП "Зеленстрой" проводит полив зеленых насаждений

17 мая 2017, 8:59 Комментарии

В этом году мэрия г. Бишкек заключила договор с Аламединским управлением водного хозяйства о том, что этим летом столица будет получать 4,5 тысячи литров воды в секунду. Работники МП "Зеленстрой" используют разные способы полива зеленых насаждений – автополив, ручной, арычный и поливочным водопроводом.

В данное время водой из реки Ала-Арча производится влагонакопительный полив столичных парков – имени Даира Асанова и Ата-Тюрка в объеме 350 литров в секунду, также производится полив зеленых насаждений Ленинского

района – сквер Резиденция, территория городской больницы №4 в объеме 300 литров в секунду.

На линии с раннего утра работают 10-12 автомашин.

Мэрия Бишкека призывает горожан и гостей столицы не засорять ирригационную сеть города, так как это приводит к заторам, вследствие чего вода разливается на тротуары и проезжую часть, не используясь по назначению.