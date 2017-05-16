"Карусель фортуны". Кто проверяет техническое состояние аттракционов

17 мая 2017, 8:59 Комментарии

Недавнее происшествие в городе Оше с крушением аттракциона в парке Навои заставило многих родителей задуматься, насколько безопасно в Кыргызстане катать детей на каруселях. "ВБ" решил узнать, как обстоят дела с безопасностью каруселей в парках развлечений. Как выяснилось, со стороны государственных органов контроля нет.

Максимум, что может сделать госэкотехинспекция - обратить внимание владельца аттракциона на ту или иную неполадку. Причем выдать предписание также невозможно, так как законом это не предусмотрено.

"Ничего мы не проверяем. Мы не можем прийти, проверить и вынести решение, что исправен аттракцион или не исправен. У нас нет нормативно-правовых документов, которые позволили бы нам осуществлять проверку. Мы можем только прийти и на глаз определить, что тот или иной металл "уставший". Должен быть технический регламент аттракционов, который будет действовать на территории ЕАЭС. То есть сейчас мы не можем проверить, у нас просто нет прав на это. Когда регламент будет принят, будем проверять, а сейчас мы можем только рекомендовать", - рассказал заведующий сектором по промышленной безопасности Госэкотехинспекции Таалайбек Айдаркулов.

Не исключено, что именно невозможность контролирования и халатность операторов аттракционов привели к тому, что так называемый аттракцион "Ветерок" в Оше рухнул на землю, покалечив десятки людей.

Сейчас если инспекция и выпишет предписание о прекращении работы аттракциона, то владелец может подать в суд, и согласно закону решение будет вынесено в пользу истца. Законодательного основания на подобные действия у экотехинспекции нет. И это при том, что проверку может осуществлять только вышеупомянутый госорган со связанными руками.

Данного контроля не было и в советское время. Как минимум потому, что раньше многое делалось на совесть, а не на прибыль, а как максимум - аттракционы в прошлом не были таким динамичными, как сейчас.

По словам директора ОсОО "Детские развлечения" парка Панфилова Дмитрия Петрова, техрегламент в рамках ЕАЭС для парков на самом деле необходим. Не все арендаторы в стране тщательно соблюдают нормы и правила, а халатность в Оше привела к трагедии.

"Отсутствие технических регламентов - это не причина для того, чтобы не следить за аттракционами. Каждая карусель является частной собственностью и у нее есть свой собственник, который отвечает за техническое состояние. Мы, как компания "Парк Панфилова", предоставляем земельные участки, но, соответственно, требуем, чтобы техническое состояние аттракционов было пригодно к использованию, а персонал работающий на нем был обучен", - сказал Петров.

По словам Петрова, тихоходные детские карусели проверяют ежегодно, а динамичные аттракционы - дважды в год. Для этого привлекают специалистов из фирм, занимающихся диагностированием опасных объектов, к которым относятся и карусели с динамическим вращением.

Проверка проводится по желанию нанимателя: так, арендаторы сами оплачивают диагностику своих конструкций. Стоит отметить, состояние аттракционов во многом зависит не столько от срока эксплуатации техники, сколько от ухода за ними.

Самым молодым развлечением в парке им. Панфилова является карусель "Солнышко" 2015 года выпуска, а "Веселым горкам"в этом году 17 лет. Однако все несущие детали каруселей постоянно заменяют. Исключением не стала и полная реконструкция колеса обозрения.

"Процесс обновления всегда должен идти, останавливаться нельзя. Несмотря на то что колесо обозрения было 2000 года выпуска, но учитывая, что это большая высота плюс ветровые нагрузки, мы приняли решение его демонтировать. Мы планировали, что поставим его к прошлому Дню независимости, но возникли проблемы с подрядчиками. Сейчас же мы вышли на нулевой уровень, уже фундаментная подушка была закончена. И после этого начнется монтаж металлоконструкции", - сказал Петров.

Планируется, что колесо обозрения в центре Бишкека будет возведено уже в скором времени.