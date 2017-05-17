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В Бишкеке пройдет международный турнир по кыргыз курошу

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426345-ru.html

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17 мая 2017, 8:45       Комментарии

Бишкек, 17 мая /Кабар/. С 20 по 21 мая во Дворце спорта имени Каба уулу Кожомкула пройдет международный турнир по национальной борьбе кыргыз курош на призы первого абсолютного чемпиона Кыргызской Республики Турата Мазиева. Об этом сообщает пресс-служба Госагентства молодёжи, физкультуры и спорта КР.
Турнир пройдет в целях популяризации кыргыз куроша в республике, привлечения молодёжи к систематическим занятиям физической культурой и спортом, укрепления дружественных связей между спортсменами.
В соревнованиях примут участие спортсмены из регионов республики и ближнего зарубежья в 6 весовых категориях.
Организаторами турнира выступают Дирекция по национальным видам спорта совместно с Федерацией кыргыз куроша КР.
Участники, занявшие призовые места, в своих весовых категориях будут награждены дипломами, медалями и ценными призами.

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