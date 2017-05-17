В Бишкеке пройдет международный турнир по кыргыз курошу

17 мая 2017, 8:45 Комментарии

Бишкек, 17 мая /Кабар/. С 20 по 21 мая во Дворце спорта имени Каба уулу Кожомкула пройдет международный турнир по национальной борьбе кыргыз курош на призы первого абсолютного чемпиона Кыргызской Республики Турата Мазиева. Об этом сообщает пресс-служба Госагентства молодёжи, физкультуры и спорта КР.

Турнир пройдет в целях популяризации кыргыз куроша в республике, привлечения молодёжи к систематическим занятиям физической культурой и спортом, укрепления дружественных связей между спортсменами.

В соревнованиях примут участие спортсмены из регионов республики и ближнего зарубежья в 6 весовых категориях.

Организаторами турнира выступают Дирекция по национальным видам спорта совместно с Федерацией кыргыз куроша КР.

Участники, занявшие призовые места, в своих весовых категориях будут награждены дипломами, медалями и ценными призами.