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Иностранцы поборются на турнире по кыргыз курошу в Бишкеке

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426344-ru.html

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В Бишкеке пройдет международный турнир по кыргыз курошу

17 мая 2017, 8:31       Комментарии

БИШКЕК, 17 мая - Sputnik. В Бишкеке 20-21 мая состоится международный турнир по кыргыз курошу, сообщила пресс-служба Госагентства молодежи, физкультуры и спорта.
Состязания по национальной борьбе будет проходить во Дворце спорта имени Каба уулу Кожомкула. В них примут участие спортсмены из ближнего зарубежья и регионов республики, они сразятся в шести весовых категориях.
"Участники, занявшие призовые места в своих весовых категориях, будут награждены дипломами, медалями и ценными призами", - говорится в сообщении.
Организаторами турнира выступают Дирекция по национальным видам спорта и Федерация кыргыз куроша Кыргызстана.

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