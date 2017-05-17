Иностранцы поборются на турнире по кыргыз курошу в Бишкеке

17 мая 2017, 8:31 Комментарии

БИШКЕК, 17 мая - Sputnik. В Бишкеке 20-21 мая состоится международный турнир по кыргыз курошу, сообщила пресс-служба Госагентства молодежи, физкультуры и спорта.

Состязания по национальной борьбе будет проходить во Дворце спорта имени Каба уулу Кожомкула. В них примут участие спортсмены из ближнего зарубежья и регионов республики, они сразятся в шести весовых категориях.

"Участники, занявшие призовые места в своих весовых категориях, будут награждены дипломами, медалями и ценными призами", - говорится в сообщении.

Организаторами турнира выступают Дирекция по национальным видам спорта и Федерация кыргыз куроша Кыргызстана.