Мэрия просит не сжигать мусор, а иначе штраф. 16 инспекторов следят за этим

17 мая 2017, 8:08 Комментарии

Санитарно–экологическая инспекция мэрии г. Бишкек убедительно просит гостей и жителей столицы не сжигать твердо-бытовые отходы в неустановленных местах. По информации городской службы, в целях недопущения сжигания мусора и несанкционированного выброса мусора 16 инспекторов круглосуточно и без выходных работают в этом направлении.

Сжигание мусора в основном производится в частном и производственном секторах. Таким образом, в прошлом году было выявлено более 50 таких правонарушений. Во время горения мусора образуется угарный газ и клубы дыма токсичных веществ, которые могут нанести вред здоровью человека.

Городские власти заявляют, что нарушителей будут привлекать к административной ответственности по статье 489 и за выброс, сжигание мусора в неустановленных местах. Горожанин будет оштрафован в размере двадцати расчетных показателей с привлечением к общественным работам на восемь часов. За выброс, сжигание производственного мусора и других предметов в неустановленных местах - штраф на должностных лиц в размере ста расчетных показателей с привлечением к общественным работам на восемь часов. Те же действия, совершенные повторно после применения мер административного взыскания, влекут наложение административного штрафа в размере двухсот расчетных показателей.

При выявлении сжигания мусора бишкекчане могут позвонить в оперативную службу мэрии города Бишкек по короткому телефону – 185, а также главе санитарно-экологической инспекции мэрии города Бишкек Данияру Сулайманову по телефону 65-81-59.