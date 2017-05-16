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Эксперты предупредили об опасности извержения супервулкана в Италии

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359922_ek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426342-ru.html

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17 мая 2017, 8:11       Комментарии

Недалеко к западу от Неаполя расположены Флегрейские лавовые поля, одна из редких в мире густонаселенных областей высокого вулканизма. Земля здесь неспокойна всегда, а 40 тыс. лет назад тут извергался супервулкан – возможно, часть более обширной активизации вулканических процессов, которая привела к вымиранию неандертальцев. Последнее извержение на Флегрейских полях произошло в 1538 г., когда за восемь дней действия вулкан насыпал вокруг себя шлаковый конус горы Монте-Нуово. Теперь же, по мнению некоторых экспертов, гора готова проснуться снова, пишет Naked Science.
В статье, опубликованной журналом Nature Communications, британский вулканолог Кристофер Килбурн (Christopher Kilburn) и его коллеги из Италии отмечают, что напряжение скапливается под поверхностью и не находит выхода уже несколько десятилетий. Флегрейские поля "проснулись" еще 67 лет назад, и с тех пор активность их усиливается. Она сопровождалась несколькими слабыми извержениями в 1950-х, 1970-х и 1980-х гг., но настоящей активности стоит ждать в будущем.
Килбурн и его соавторы создали новую модель для анализа динамики поверхности вулкана, его трещин, разломов и напряжений. "Изучив движения и разломы земли на Флегрейских полях, мы пришли к выводу о том, что они подходят к критической фазе, и дальнейшая активность может вылиться в полноценное извержение, – подчеркивают геологи. – Властям нужно быть готовыми к этому".
Глобальной катастрофы от извержения супервулкана в Италии можно не ждать. Вообще, в западной терминологии "супервулканом" принято называть не "очень большой вулкан", а вулкан, который словно бы размазан по поверхности, имея не столько глубокое извергающееся жерло, сколько обширные поля лавы и пепла. Флегрейские поля покрывают площадь порядка 100 кв. км с центральной 12-километровой кальдерой и десятками вулканов и кратеров поменьше.
Весьма маловероятно, что возможное извержение Флегрейских полей приведет к очередному планетарному катаклизму. Однако окружающая местность (а частично и сами лавовые поля) довольно густо заселена. Дома местных жителей зачастую стоят лишь на сравнительно тонком слое твердой земли, плавающей по подходящей близко к поверхности магме. По подсчетам экспертов, извержение может непосредственно затронуть около 360 тыс. человек, живущих поблизости, а в общей сложности порядка миллиона итальянцев. Властям явно есть к чему готовиться.

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