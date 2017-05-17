17 мая 2017, 8:18 Комментарии

2 июня в Бишкеке пройдет международный финансовый форум (BIFF-2017). Мероприятие посвящено актуальным вопросам в финансово-кредитной сфере, в том числе перспективам развития платежных технологий и сервисов, вопросам кибербезопасности, исламским принципам финансирования и финансовой грамотности населения. Организатором масштабного финансового события года выступает Союз Банков Кыргызстана совместно с Национальным банком КР.

Ежегодно в крупнейшем финансовом форуме участвуют более 300 профессионалов: представители местных и зарубежных банков и микрофинансовых организаций, платежных организаций, операторов мобильной связи, страховых и финансовых компаний, поставщики банковского оборудования и IT-решений.

Кроме того, в мероприятии принимают участие независимые эксперты и аналитики, представители регулирующих государственных органов, владельцы бизнеса.

Форум станет полезной площадкой для обмена мнениями, обсуждений последних тенденций в финансовом секторе, предложений готовых решений, анализа действующих проектов, поиска партнеров из Кыргызстана и других стран региона.

Зарегистрироваться для участия можно на сайте форума: www.biff.kg.