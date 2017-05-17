Positiff: В Кыргызстане запустили акцию "#ТынеОдинок" в поддержку людей, живущих с ВИЧ

17 мая 2017, 8:00 Комментарии

Уважаемые читатели, представляем вашему вниманию позитивные новости, которые вы могли пропустить за прошедшие сутки... Кыргызстанка Д.Миналиева завоевала золото Кубка Азии по дзюдо среди юниоров в Узбекистане

Кыргызские звезды запустили акцию "#ТынеОдинок" в поддержку людей, живущих с ВИЧ

Игры исламской солидарности: Кыргызстанка А.Клещукова вышла в финал в беге на 400 метров

Кыргызстанцы завоевали серебро и 4 бронзы на Кубке Азии по дзюдо среди кадетов в Узбекистане