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Новости Кыргызстана

Negatiff: В Екатеринбурге убили парня из КыргызстанаNegatiff: В Екатеринбурге убили парня из КыргызстанаДождь и гроза — погода в Бишкеке на 17 маяДождь и гроза — погода в Бишкеке на 17 мая

Positiff: В Кыргызстане запустили акцию "#ТынеОдинок" в поддержку людей, живущих с ВИЧ

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426340-ru.html

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Вице-премьер Кыргызстана обсудила на форуме в Катаре проблемы беженцев и преодолении стихийных бедствий

17 мая 2017, 8:00       Комментарии

Уважаемые читатели, представляем вашему вниманию позитивные новости, которые вы могли пропустить за прошедшие сутки... Кыргызстанка Д.Миналиева завоевала золото Кубка Азии по дзюдо среди юниоров в Узбекистане
Кыргызские звезды запустили акцию "#ТынеОдинок" в поддержку людей, живущих с ВИЧ
Игры исламской солидарности: Кыргызстанка А.Клещукова вышла в финал в беге на 400 метров
Кыргызстанцы завоевали серебро и 4 бронзы на Кубке Азии по дзюдо среди кадетов в Узбекистане

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