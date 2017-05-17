Negatiff: В Екатеринбурге убили парня из Кыргызстана

17 мая 2017, 8:03 Комментарии

Доброе утро, читатели АКИpress. Представляем вам подборку новостей за минувшие сутки, которые вы могли пропустить.

В Екатеринбурге ищут человека, который убил парня из Кыргызстана, 1993 года рождения, чье окровавленное тело с ножевыми ранениями нашли в лесу. По данным Министерства иностранных дел, инцидент произошел 13 мая поблизости от улицы Черепанова.

В Кадамжае река Сох угрожает затоплением 8 селам, но на строительство дамбы нет средств

В городе Нарын водитель автомобиля "Опель Зафира" сбил двух человек

В Кадамжае скончалась беременная женщина