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Negatiff: В Екатеринбурге убили парня из Кыргызстана

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426339-ru.html

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17 мая 2017, 8:03       Комментарии

Доброе утро, читатели АКИpress. Представляем вам подборку новостей за минувшие сутки, которые вы могли пропустить.
В Екатеринбурге ищут человека, который убил парня из Кыргызстана, 1993 года рождения, чье окровавленное тело с ножевыми ранениями нашли в лесу. По данным Министерства иностранных дел, инцидент произошел 13 мая поблизости от улицы Черепанова.
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