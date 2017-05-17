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Дождь и гроза — погода в Бишкеке на 17 мая

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426338-ru.html

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Иностранцы поборются на турнире по кыргыз курошу в Бишкеке

17 мая 2017, 7:41       Комментарии

БИШКЕК, 17 мая - Sputnik. В столице Кыргызстана 17 мая пройдут дожди, возможны грозы, сообщает Кыргызгидромет.
По данным синоптиков, будет дуть западный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Дневная температура составит около 27 градусов тепла, в ночь на четверг ожидается до +18.
С 17 по 19 мая в Кыргызстане прогнозируются сильные дожди и похолодание. Ветер местами будет усиливаться до 22 метров в секунду. Неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб. Ожидается подъем уровня воды в реках, в горных и предгорных районах будет селеопасно.

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