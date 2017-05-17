Дождь и гроза — погода в Бишкеке на 17 мая

17 мая 2017, 7:41 Комментарии

БИШКЕК, 17 мая - Sputnik. В столице Кыргызстана 17 мая пройдут дожди, возможны грозы, сообщает Кыргызгидромет.

По данным синоптиков, будет дуть западный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Дневная температура составит около 27 градусов тепла, в ночь на четверг ожидается до +18.

С 17 по 19 мая в Кыргызстане прогнозируются сильные дожди и похолодание. Ветер местами будет усиливаться до 22 метров в секунду. Неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб. Ожидается подъем уровня воды в реках, в горных и предгорных районах будет селеопасно.