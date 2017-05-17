В Оше состоялось общественное обсуждение законопректа "О госпособиях в КР" в новой редакции

17 мая 2017, 5:44 Комментарии

В рамках общественного обсуждения проекта закона "О государственных пособиях в Кыргызской Республике" в новой редакции в городе Ош 12 мая состоялся круглый стол. Об этом сообщили в пресс-службе Жогорку Кенеша.

Депутат парламента и инициатор данного проекта закона Карамат Орозова отметила, что необходимость кардинальных реформ в системе социальной защиты продиктована рядом причин в частности высокий уровень коррупции при назначении пособий детям из малообеспеченных семей, сохраняющиеся высокие показатели детской бедности (на уровне 40,5%) и отсутствие государственных мер поддержки материнства.

К.Орозова представила участникам законопроект, указав, что его принятие позволит направить средства республиканского бюджета на развитие детей с раннего возраста и поддержку материнства (детям при рождении "сүйүнчү"; детям от рождения до 3-х лет "эне-балага жөлөк", семьям, имеющим трех и более детей в возрасте от 3 и до 16 лет "үй-бүлөгө көмөк").

Она отметила, что в стране семьи, воспитывающие троих и более детей, зачастую переходят в категорию, которая находится за чертой бедности. Действующая система назначения пособий детям из малообеспеченных семей, учет пенсий в совокупный доход разрушает семьи, ставя их перед выбором - пожилые люди либо дети. В связи с этим государству необходимо оказывать всемерную поддержку тем самым укрепляя институт семьи.

Участники круглого стола также отметили тенденцию экономии на выплатах пособий детям из самых бедных семей за счет сокращения численности получателей пособий с 2013 года.

По итогам общественного обсуждения проекта закона "О государственных пособиях в Кыргызской Республике" в новой редакции участники круглого стола решили одобрить проект закона и призвать правительство, Жогорку Кенеш ускорить рассмотрение и принятие данного документ ко дню защиты детей, сделав реальный шаг и перестав лишь декларировать о приоритетах охраны материнства и детства.

В обсуждении законопроекта приняли участие депутаты ЖК Карамат Орозова и Айнуру Алтыбаева, а также заместитель министра труда и социального развития Лунара Мамытова, представители Министерства труда и социального развития и его районных управлений Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей и города Ош, Министерства юстиции, руководители и сотрудники представительств правительства в Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областях, ОМСУ, районных государственных администраций, общественных организаций, защищающих права и интересы уязвимых слоев населения.