Доллар США: 67.7353 (-0.0347) 
Евро: 74.8204 (+0.6461) 
Золото: 39.68 $/гр (+0.09) 
Серебро: 0.54 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Вице-премьер Кыргызстана обсудила на форуме в Катаре проблемы беженцев и преодолении стихийных бедствийВице-премьер Кыргызстана обсудила на форуме в Катаре проблемы беженцев и преодолении стихийных бедствий

Вице-премьер Кыргызстана и заместитель премьера Катара обсудили двусторонние отношения

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426336-ru.html

Похожие новости

Вице-премьер Кыргызстана обсудила на форуме в Катаре проблемы беженцев и преодолении стихийных бедствий

В 2016 году в Кыргызстане 90 ДТП с участием сотрудников органов внутренних дел, - глава ГУПМ

Дожди и понижение температуры — погода в Кыргызстане на 17 мая

Кендоисты Кыргызстана в очередной раз выиграли кубок посла Японии

Что нужно, чтобы смотреть цифровое телевидение в Кыргызстане

17 мая 2017, 4:06       Комментарии

Вице-премьер министр Кыргызской Республики Чолпон Султанбекова 15 мая в городе Доха встретилась с заместителем премьер-министра, государственным министром по делам кабинета министров Государства Катар Ахмадом бин Абдуллой Аль-Махмудом.
Как сообщили в пресс-службе правительства, вице-премьер, подчеркнув значительную активизацию взаимоотношений двух стран после открытия посольства Кыргызстана в Дохе, выразила заинтересованность в углублении сотрудничества в осуществлении социально значимых проектов.
В ходе встречи также были обсуждены вопросы дальнейшего расширения кыргызско-катарского двустороннего сотрудничества по приоритетным направлениям.
Заместитель премьера Катара отметил активный характер катарско-кыргызских отношений и выразил заинтересованность в дальнейшем углублении всестороннего сотрудничества двух государств.
Он подчеркнул, что между президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым и эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль-Тани установились близкие и доверительные отношения, которые служат прекрасным основанием для успешного развития двустороннего сотрудничества.
Вместе с тем Ахмад бин Абдулла Аль-Махмуд высоко оценил демократические преобразования в КР, достижение политической и экономической стабильности. Он подчеркнул важность полноценной реализации договоренностей, достигнутых на первом заседании Межправительственной кыргызско-катарской комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству, которое состоялась в городе Доха в марте 2017 года.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум