Вице-премьер Кыргызстана и заместитель премьера Катара обсудили двусторонние отношения

17 мая 2017, 4:06 Комментарии

Вице-премьер министр Кыргызской Республики Чолпон Султанбекова 15 мая в городе Доха встретилась с заместителем премьер-министра, государственным министром по делам кабинета министров Государства Катар Ахмадом бин Абдуллой Аль-Махмудом.

Как сообщили в пресс-службе правительства, вице-премьер, подчеркнув значительную активизацию взаимоотношений двух стран после открытия посольства Кыргызстана в Дохе, выразила заинтересованность в углублении сотрудничества в осуществлении социально значимых проектов.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы дальнейшего расширения кыргызско-катарского двустороннего сотрудничества по приоритетным направлениям.

Заместитель премьера Катара отметил активный характер катарско-кыргызских отношений и выразил заинтересованность в дальнейшем углублении всестороннего сотрудничества двух государств.

Он подчеркнул, что между президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым и эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль-Тани установились близкие и доверительные отношения, которые служат прекрасным основанием для успешного развития двустороннего сотрудничества.

Вместе с тем Ахмад бин Абдулла Аль-Махмуд высоко оценил демократические преобразования в КР, достижение политической и экономической стабильности. Он подчеркнул важность полноценной реализации договоренностей, достигнутых на первом заседании Межправительственной кыргызско-катарской комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству, которое состоялась в городе Доха в марте 2017 года.