Вице-премьер Кыргызстана обсудила на форуме в Катаре проблемы беженцев и преодолении стихийных бедствий

17 мая 2017, 3:13 Комментарии

Вице-премьер-министр Кыргызстана Чолпон Султанбекова в составе кыргызской делегации 14-16 мая в городе Доха (Катар) приняла участие в Международном форуме "Развитие, стабильность и проблемы беженцев".

Как сообщили в правительстве, обсуждались современные проблемы беженцев, безопасности, экономики, устойчивого развития, а также актуальные региональные проблемы.

В рамках визита в Государство Катар вице-премьер министр Чолпон Султанбекова провела ряд двусторонних встреч, где были обсуждены возможности содействия в преодолении последствий стихийных бедствий в Кыргызстане и оказания гуманитарной помощи уязвимым слоям населения страны.

Кроме того, состоялась встреча с председателем Катарского Общества Красного полумесяца Мохаммедом бин Ганимом Аль-Али Аль-Маадхидом, председателем Совета управляющих гуманитарных фондов Организации исламской конференции шейхом Абдулазизом бин Абдулрахманом Аль-Тани и руководителями пяти крупнейших катарских благотворительных организаций.

По итогам встреч были достигнуты договоренности о реализации совместных проектов по строительству социальных объектов, в том числе больниц, школ, детских садов. Планируется, что данные проекты будут осуществляться в тесном участии и взаимодействии правительственных учреждений республики и представителей местной власти на местах.