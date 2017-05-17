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Новости Кыргызстана

Вице-премьер Кыргызстана и заместитель премьера Катара обсудили двусторонние отношенияВице-премьер Кыргызстана и заместитель премьера Катара обсудили двусторонние отношенияГлава УПМ ответил на предложение посадить некоторых упитанных милиционеров на диетуГлава УПМ ответил на предложение посадить некоторых упитанных милиционеров на диету

Вице-премьер Кыргызстана обсудила на форуме в Катаре проблемы беженцев и преодолении стихийных бедствий

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426335-ru.html

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17 мая 2017, 3:13       Комментарии

Вице-премьер-министр Кыргызстана Чолпон Султанбекова в составе кыргызской делегации 14-16 мая в городе Доха (Катар) приняла участие в Международном форуме "Развитие, стабильность и проблемы беженцев".
Как сообщили в правительстве, обсуждались современные проблемы беженцев, безопасности, экономики, устойчивого развития, а также актуальные региональные проблемы.
В рамках визита в Государство Катар вице-премьер министр Чолпон Султанбекова провела ряд двусторонних встреч, где были обсуждены возможности содействия в преодолении последствий стихийных бедствий в Кыргызстане и оказания гуманитарной помощи уязвимым слоям населения страны.
Кроме того, состоялась встреча с председателем Катарского Общества Красного полумесяца Мохаммедом бин Ганимом Аль-Али Аль-Маадхидом, председателем Совета управляющих гуманитарных фондов Организации исламской конференции шейхом Абдулазизом бин Абдулрахманом Аль-Тани и руководителями пяти крупнейших катарских благотворительных организаций.
По итогам встреч были достигнуты договоренности о реализации совместных проектов по строительству социальных объектов, в том числе больниц, школ, детских садов. Планируется, что данные проекты будут осуществляться в тесном участии и взаимодействии правительственных учреждений республики и представителей местной власти на местах.

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