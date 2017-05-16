Доллар США: 67.7353 (-0.0347) 
Евро: 74.8204 (+0.6461) 
Золото: 39.68 $/гр (+0.09) 
Серебро: 0.54 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Дожди и понижение температуры — погода в Кыргызстане на 17 маяДожди и понижение температуры — погода в Кыргызстане на 17 маяПри объявлении тендера категория "очистка мебели от шерсти животных" выбрана случайно - ПКРПри объявлении тендера категория "очистка мебели от шерсти животных" выбрана случайно - ПКР

Правительство КР сообщило подробности по тендеру на чистку мебели «от следов животных»

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/pravit...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426332-ru.html

Похожие новости

Животные не при чем, но правительственную мебель все равно почистят

При объявлении тендера категория "очистка мебели от шерсти животных" выбрана случайно - ПКР

Начались полевые исследования маршрута железной дорогой Китай – Кыргызстан – Узбекистан

В правительстве прошло рабочее совещание по обеспечению дорожной безопасности детей из-за участившихся ДТП

"Лаборатория Касперского" подтвердила северокорейский след вируса WannaCry

16 мая 2017, 19:44       Комментарии

Управление делами президента и правительства Кыргызской Республики сообщило подробности по тендеру на чистку мебели «от следов животных и шерсти».
«На электронном портале государственных закупок был объявлен тендер на химчистку мягкой мебели. При размещении данного объявления при выборе соответствующей категории – вида химчистки в разделе "Техническая спецификация" помимо пунктов "Удаление пятен", "Удаление засаленности" и "Удаление общей загрязненности" была случайно также выбрана категория "Следы от животных, шерсть", — отмечают в Управделами. Причиной данного факта, заявляют в ведомстве, является «исключительно человеческий фактор». «Управделами президента и правительства КР объявило тендер на химчистку мягкой мебели, но не на химчистку от удаления загрязненности от следов животных и шерсти. С ответственными за проведение тендеров сотрудниками проведена разъяснительная беседа о недопустимости повторения подобных фактов в последующем», — говорится в сообщении отдела информационного обеспечения Аппарата правительства КР. Напомним, тендер на химчистку мебели от следов животных, объявленный Управделами сегодня, 16 мая, на сайте госзакупок, вызвал повышенный интерес среди пользователей соцсетей.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум