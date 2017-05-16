Правительство КР сообщило подробности по тендеру на чистку мебели «от следов животных»

16 мая 2017, 19:44 Комментарии

Управление делами президента и правительства Кыргызской Республики сообщило подробности по тендеру на чистку мебели «от следов животных и шерсти».

«На электронном портале государственных закупок был объявлен тендер на химчистку мягкой мебели. При размещении данного объявления при выборе соответствующей категории – вида химчистки в разделе "Техническая спецификация" помимо пунктов "Удаление пятен", "Удаление засаленности" и "Удаление общей загрязненности" была случайно также выбрана категория "Следы от животных, шерсть", — отмечают в Управделами. Причиной данного факта, заявляют в ведомстве, является «исключительно человеческий фактор». «Управделами президента и правительства КР объявило тендер на химчистку мягкой мебели, но не на химчистку от удаления загрязненности от следов животных и шерсти. С ответственными за проведение тендеров сотрудниками проведена разъяснительная беседа о недопустимости повторения подобных фактов в последующем», — говорится в сообщении отдела информационного обеспечения Аппарата правительства КР. Напомним, тендер на химчистку мебели от следов животных, объявленный Управделами сегодня, 16 мая, на сайте госзакупок, вызвал повышенный интерес среди пользователей соцсетей.