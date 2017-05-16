Ветеран ВОВ получила 43-ю награду за вклад в развитие Бишкека

16 мая 2017, 22:41 Комментарии

Председатель Бишкекского городского кенеша Канатбек Музуралиев 16 мая поздравил с 90-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны, председателя совета ветеранов Ленинского района Валентину Касатых.

За большой вклад в развитие местного самоуправления города Бишкек, добросовестный многолетний труд, высокий профессионализм Валентина Касатых награждена медалью "Бишкек шаарына ак ниет кызматы үчүн".

Вручая награду председатель Бишкекского городского кенеша отметил, что несмотря на почтенный возраст, она многое делает, чтобы донести правду о той войне до молодого поколения, чтобы помнили о героизме и мужестве дедов и отцов и равнялись на них. "Ее судьба - один из ярких примеров того, какую тяжелую ношу вынесли на себе молодые люди в страшное военное лихолетье", - сказал он.

Валентина Андреевна трудилась всю жизнь. И сейчас, на 90-м году жизни, она возглавляет совет ветеранов Ленинского района.

По словам юбиляра, эта уже 43-я награда.