В некоторых районах Бишкека и Чуйской области 17 мая возможны перерывы в электроснабжении

16 мая 2017, 21:47 Комментарии
"Северэлектро" опубликовало перечень участков профилактических работ 17 мая в Бишкеке и Чуйской области с возможным перерывом в электроснабжении.
Бишкек
<table border="1"> <tr> <td> Районы электросетей
</td> <td> Участок
</td> <td> Время
</td> <td> Причина
</td> </tr> <tr> <td> с
</td> <td> до
</td> </tr> <tr> <td> Восточный
</td> <td> по улице Куренкеева от улицы Школьной до улицы Осмонкула
</td> <td> 09:00
</td> <td> 17:00
</td> <td> ремонт оборудования №200
</td> </tr> <tr> <td> по улице Каралаева от улицы Ахунбаева до улицы Суеркулова
</td> <td> 09:00
</td> <td> 18:00
</td> <td> очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 6 кВ от подстанции "Электровакуумная"
</td> </tr> <tr> <td> ж/м Бакай-Ата (северо-восточная часть)
</td> <td> капитальный ремонт ТП № 1691
</td> </tr> <tr> <td> бульвар Эркиндик, ул.Школьная, Куренкеева
</td> <td> очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 6 кВ от подстанции "Центральная-6"
</td> </tr> <tr> <td> ул. Широкая, Крымская, Хмельницкого
</td> <td> демонтаж проводов ЛЭП 0,4 кВ от ТП № 270
</td> </tr> <tr> <td> ул. Сыдыкова, Куйбышева;
ул. Токтогула № 45, 47
</td> <td> монтаж и установка новых ЛЭП 0,4 кВ с применением СИП от ТП № 1065
</td> </tr> <tr> <td> ж/м Красный строитель (ул.2-я Гончарная, Чон-Курганская, пер. Красный строитель)
</td> <td> установка опор ЛЭП 0,4 кВ от ТП № 2062
</td> </tr> <tr> <td> ж/м Карагачевая роща
</td> <td> 12:00
</td> <td> 17:00
</td> <td> выправка опор ЛЭП 0,4 кВ от ТП № 2647
</td> </tr> <tr> <td> Западный
</td> <td> мкр.Джал 23 № 31
</td> <td> 09:00
</td> <td> 17:00
</td> <td> внутридомовые сети (устранение дефектов)
</td> </tr> <tr> <td> ул. Жумабек, Фрунзе, Тимирязева, Уметалиева, Шевченко, пр.Жибек Жолу
</td> <td> установка опор ЛЭП 0,4 кВ от ТП № 1642
</td> </tr> <tr> <td> с. Чон-Арык (ул.Мусульманкулова, Кожобергенова, Горная, Чодронова)
</td> <td> очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 10 кВ от подстанции "Водоканал";
ремонт оборудования ТП №1630
</td> </tr> </table> Чуйская область
<table border="1"> <tr> <td> Районы электросетей
</td> <td> Населенный пункт
</td> <td> Время
</td> <td> Причина
</td> </tr> <tr> <td> с
</td> <td> до
</td> </tr> <tr> <td> Аламединский
</td> <td> с. Байтик (ул.Суюнбаева, Эшмамбет, Исмаилова, Ала-Арчинская, Школьная)
</td> <td> 09:00
</td> <td> 17:00
</td> <td> очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 10 кВ от подстанции "25-Киргизии"
</td> </tr> <tr> <td> с. Пригородное (ул.Серегина, Дорожная, 8 Марта, Береговая, Широкая), Достук (1-я линия-13-я линия)
</td> <td> очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 6 кВ от подстанции "Майская"
</td> </tr> <tr> <td> с. Константиновка, Луговое
</td> <td> профилактические работы на подстанции "Константиновка"
</td> </tr> <tr> <td> Сокулукский
</td> <td> с. Сокулук (ул.Советская, Белинского, Токтогула, Ленина, Калинина, Мичурина), 1-Мая
</td> <td> 09:00
</td> <td> 17:00
</td> <td> профилактические работы на ЛЭП 10 кВ от подстанции "Сокулук"
</td> </tr> <tr> <td> с. Сокулук (ул.Ленина, Батаева, Кирова, Ленинградская, Школьная, Ошская), Романовка (ул.Озерная, Пионерская),
</td> <td> профилактические работы на ЛЭП 10 кВ от ТП № 479
</td> </tr> <tr> <td> с. Заря (ул.Фрунзе, Новая), Джаны-Пахта (ул.Зеленая, Пушкина, Молодежная)
</td> <td> очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 0,4 кВ от ТП №136
</td> </tr> <tr> <td> с. Джаны-Джер (ул.Молодая Гвардия, Первомайская, Кирова, Дзержинского)
</td> <td> профилактические работы на ТП № 42
</td> </tr> <tr> <td> с. Военно-Антоновка (ул.Фрунзе, Пионерская, Колхозная)
</td> <td> профилактические работы на ЛЭП 0,4 кВ от ТП №1365
</td> </tr> <tr> <td> Жайылский
</td> <td> г. Кара-Балта (ул.Мира №№ 2-10)
</td> <td> 09:00
</td> <td> 17:00
</td> <td> внутридомовые сети (устранение дефектов)
</td> </tr> <tr> <td> с. Кара-Суу, Ставрополовка (ул.Центральная, Степная, Октябрьская, Фрунзе)
</td> <td> очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 10 кВ от подстанции "Ставрополовка"
</td> </tr> </table>
Районы электросетей
Участок
Время
Причина
с
до
Восточный
по улице Куренкеева от улицы Школьной до улицы Осмонкула
09:00
17:00
ремонт оборудования №200
по улице Каралаева от улицы Ахунбаева до улицы Суеркулова
09:00
18:00
очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 6 кВ от подстанции "Электровакуумная"
ж/м Бакай-Ата (северо-восточная часть)
капитальный ремонт ТП № 1691
бульвар Эркиндик, ул.Школьная, Куренкеева
очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 6 кВ от подстанции "Центральная-6"
ул. Широкая, Крымская, Хмельницкого
демонтаж проводов ЛЭП 0,4 кВ от ТП № 270
ул. Сыдыкова, Куйбышева;
ул. Токтогула № 45, 47
монтаж и установка новых ЛЭП 0,4 кВ с применением СИП от ТП № 1065
ж/м Красный строитель (ул.2-я Гончарная, Чон-Курганская, пер. Красный строитель)
установка опор ЛЭП 0,4 кВ от ТП № 2062
ж/м Карагачевая роща
12:00
17:00
выправка опор ЛЭП 0,4 кВ от ТП № 2647
Западный
мкр.Джал 23 № 31
09:00
17:00
внутридомовые сети (устранение дефектов)
ул. Жумабек, Фрунзе, Тимирязева, Уметалиева, Шевченко, пр.Жибек Жолу
установка опор ЛЭП 0,4 кВ от ТП № 1642
с. Чон-Арык (ул.Мусульманкулова, Кожобергенова, Горная, Чодронова)
очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 10 кВ от подстанции "Водоканал";
ремонт оборудования ТП №1630