В некоторых районах Бишкека и Чуйской области 17 мая возможны перерывы в электроснабжении

16 мая 2017, 21:47 Комментарии

"Северэлектро" опубликовало перечень участков профилактических работ 17 мая в Бишкеке и Чуйской области с возможным перерывом в электроснабжении.

Бишкек

<table border="1"> <tr> <td> Районы электросетей

</td> <td> Участок

</td> <td> Время

</td> <td> Причина

</td> </tr> <tr> <td> с

</td> <td> до

</td> </tr> <tr> <td> Восточный

</td> <td> по улице Куренкеева от улицы Школьной до улицы Осмонкула

</td> <td> 09:00

</td> <td> 17:00

</td> <td> ремонт оборудования №200

</td> </tr> <tr> <td> по улице Каралаева от улицы Ахунбаева до улицы Суеркулова

</td> <td> 09:00

</td> <td> 18:00

</td> <td> очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 6 кВ от подстанции "Электровакуумная"

</td> </tr> <tr> <td> ж/м Бакай-Ата (северо-восточная часть)

</td> <td> капитальный ремонт ТП № 1691

</td> </tr> <tr> <td> бульвар Эркиндик, ул.Школьная, Куренкеева

</td> <td> очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 6 кВ от подстанции "Центральная-6"

</td> </tr> <tr> <td> ул. Широкая, Крымская, Хмельницкого

</td> <td> демонтаж проводов ЛЭП 0,4 кВ от ТП № 270

</td> </tr> <tr> <td> ул. Сыдыкова, Куйбышева;

ул. Токтогула № 45, 47

</td> <td> монтаж и установка новых ЛЭП 0,4 кВ с применением СИП от ТП № 1065

</td> </tr> <tr> <td> ж/м Красный строитель (ул.2-я Гончарная, Чон-Курганская, пер. Красный строитель)

</td> <td> установка опор ЛЭП 0,4 кВ от ТП № 2062

</td> </tr> <tr> <td> ж/м Карагачевая роща

</td> <td> 12:00

</td> <td> 17:00

</td> <td> выправка опор ЛЭП 0,4 кВ от ТП № 2647

</td> </tr> <tr> <td> Западный

</td> <td> мкр.Джал 23 № 31

</td> <td> 09:00

</td> <td> 17:00

</td> <td> внутридомовые сети (устранение дефектов)

</td> </tr> <tr> <td> ул. Жумабек, Фрунзе, Тимирязева, Уметалиева, Шевченко, пр.Жибек Жолу

</td> <td> установка опор ЛЭП 0,4 кВ от ТП № 1642

</td> </tr> <tr> <td> с. Чон-Арык (ул.Мусульманкулова, Кожобергенова, Горная, Чодронова)

</td> <td> очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 10 кВ от подстанции "Водоканал";

ремонт оборудования ТП №1630

</td> </tr> </table> Чуйская область

<table border="1"> <tr> <td> Районы электросетей

</td> <td> Населенный пункт

</td> <td> Время

</td> <td> Причина

</td> </tr> <tr> <td> с

</td> <td> до

</td> </tr> <tr> <td> Аламединский

</td> <td> с. Байтик (ул.Суюнбаева, Эшмамбет, Исмаилова, Ала-Арчинская, Школьная)

</td> <td> 09:00

</td> <td> 17:00

</td> <td> очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 10 кВ от подстанции "25-Киргизии"

</td> </tr> <tr> <td> с. Пригородное (ул.Серегина, Дорожная, 8 Марта, Береговая, Широкая), Достук (1-я линия-13-я линия)

</td> <td> очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 6 кВ от подстанции "Майская"

</td> </tr> <tr> <td> с. Константиновка, Луговое

</td> <td> профилактические работы на подстанции "Константиновка"

</td> </tr> <tr> <td> Сокулукский

</td> <td> с. Сокулук (ул.Советская, Белинского, Токтогула, Ленина, Калинина, Мичурина), 1-Мая

</td> <td> 09:00

</td> <td> 17:00

</td> <td> профилактические работы на ЛЭП 10 кВ от подстанции "Сокулук"

</td> </tr> <tr> <td> с. Сокулук (ул.Ленина, Батаева, Кирова, Ленинградская, Школьная, Ошская), Романовка (ул.Озерная, Пионерская),

</td> <td> профилактические работы на ЛЭП 10 кВ от ТП № 479

</td> </tr> <tr> <td> с. Заря (ул.Фрунзе, Новая), Джаны-Пахта (ул.Зеленая, Пушкина, Молодежная)

</td> <td> очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 0,4 кВ от ТП №136

</td> </tr> <tr> <td> с. Джаны-Джер (ул.Молодая Гвардия, Первомайская, Кирова, Дзержинского)

</td> <td> профилактические работы на ТП № 42

</td> </tr> <tr> <td> с. Военно-Антоновка (ул.Фрунзе, Пионерская, Колхозная)

</td> <td> профилактические работы на ЛЭП 0,4 кВ от ТП №1365

</td> </tr> <tr> <td> Жайылский

</td> <td> г. Кара-Балта (ул.Мира №№ 2-10)

</td> <td> 09:00

</td> <td> 17:00

</td> <td> внутридомовые сети (устранение дефектов)

</td> </tr> <tr> <td> с. Кара-Суу, Ставрополовка (ул.Центральная, Степная, Октябрьская, Фрунзе)

</td> <td> очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 10 кВ от подстанции "Ставрополовка"

</td> </tr> </table>

Районы электросетей

Участок

Время

Причина

с

до

Восточный

по улице Куренкеева от улицы Школьной до улицы Осмонкула

09:00

17:00

ремонт оборудования №200

по улице Каралаева от улицы Ахунбаева до улицы Суеркулова

09:00

18:00

очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 6 кВ от подстанции "Электровакуумная"

ж/м Бакай-Ата (северо-восточная часть)

капитальный ремонт ТП № 1691

бульвар Эркиндик, ул.Школьная, Куренкеева

очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 6 кВ от подстанции "Центральная-6"

ул. Широкая, Крымская, Хмельницкого

демонтаж проводов ЛЭП 0,4 кВ от ТП № 270

ул. Сыдыкова, Куйбышева;

ул. Токтогула № 45, 47

монтаж и установка новых ЛЭП 0,4 кВ с применением СИП от ТП № 1065

ж/м Красный строитель (ул.2-я Гончарная, Чон-Курганская, пер. Красный строитель)

установка опор ЛЭП 0,4 кВ от ТП № 2062

ж/м Карагачевая роща

12:00

17:00

выправка опор ЛЭП 0,4 кВ от ТП № 2647

Западный

мкр.Джал 23 № 31

09:00

17:00

внутридомовые сети (устранение дефектов)

ул. Жумабек, Фрунзе, Тимирязева, Уметалиева, Шевченко, пр.Жибек Жолу

установка опор ЛЭП 0,4 кВ от ТП № 1642

с. Чон-Арык (ул.Мусульманкулова, Кожобергенова, Горная, Чодронова)

очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 10 кВ от подстанции "Водоканал";

ремонт оборудования ТП №1630