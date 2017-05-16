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В 2016 году в Кыргызстане 90 ДТП с участием сотрудников органов внутренних дел, - глава ГУПМ

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426329-ru.html

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16 мая 2017, 21:15       Комментарии

В 2016 году зарегистрировано 90 дорожно-транспортных происшествий с участием сотрудников органов внутренних дел, из них 47 ДТП произошло по вине сотрудников ОВД. Об этом сообщил глава Главного управления патрульной милиции МВД Эркин Баев.
Также он рассказал, что за 2016 год на автодорогах Кыргызстана достигнута стабилизация состояния аварийности на 16% (с 7066 до 5868) сокращено количество совершенных ДТП, снизилось количество лиц, получивших ранения в ДТП с 10 тыс. 402 до 8 тыс. 892 человек, а число погибших уменьшилось с 1060 до 938 человек.
Личному составу удалось на 13,6% (с 389 до 336) снизить детский травматизм в ДТП, при этом смертность детей на дорогах сокращена на 69,4% (с 36 до 11), получившие ранения на 11,3% (с 424 до 376).

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