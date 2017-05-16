Где в Бишкеке в среду отключат свет? — список районов

16 мая 2017, 21:04 Комментарии

БИШКЕК, 16 мая - Sputnik. Некоторые районы Бишкека и Чуйской области в среду, 17 мая, могут остаться без электричества, сообщила пресс-служба ОАО "Северэлектро".

Список районов Бишкек, где возможны отключения:

<ul> <li>с 09.00 до 17.00 - по улицам Куренкеева, Жумабека, Фрунзе, Тимирязева, Уметалиева, Шевченко, проспекту Жибек Жолу, в селе Чон-Арык и в доме №31 микрорайона "Джал";</li> <li>с 09.00 до 18.00 - по улицам Каралаева, Сыдыкова, Куйбышева, Токтогула, Широкой, Крымской, Хмельницкого, Школьной, Куренкеева, проспекту Эркиндик и в жилмассивах Бакай-Ата, Красный строитель;</li> <li>с 12.00 до 17.00 - в жилмассиве Карагачевая роща.</li> </ul> Список районов Чуйской области, где вероятны сбои в энергоснабжении:

<ul> <li>Аламудунский район: с 09.00 до 17.00 в селах Байтик, Пригородное, Константиновка, Луговое;</li> <li>Сокулукский район: с 09.00 до 17.00 в селах Сокулук, Заря, Джаны-Джер, Военно-Антоновка;</li> <li>Жайылский район: с 09.00 до 17.00 в селах Кара-Суу, Ставрополовка и в домах №2-10 по улице Мира в Кара-Балте.</li> </ul> Отключения связаны с профилактическими работами на подстанциях, ремонтом трансформаторов и очисткой электросетей от поросли.