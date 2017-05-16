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Фильм "В поисках мамы" покажут в Германии и Франции

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/culture/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426327-ru.html

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16 мая 2017, 20:20       Комментарии

БИШКЕК, 16 мая - Sputnik. Благотворительный показ фильма "В поисках мамы" режиссера Руслана Акуна состоится в крупнейших городах Германии и Франции, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан президент общественного объединения Kyrgyz Club в ФРГ Бакыт Кобегенов.
По его словам, ленту будут показывать с 3 по 11 июня в нескольких городах Германии и в Париже.
"В поддержку детского реабилитационного центра "Умут - Надежда" наше объединение организовывает показ нового фильма Руслана Акуна. Представляем картину кыргызстанцам, проживающим во Франкфурте, Штутгарте, Цвиккау и Дюссельдорфе, а также в Париже", - рассказал Кобегенов.
В конце апреля состоялся ограниченный показ кинофильма в Лос-Анджелесе. Ранее продюсеры картины заявили Sputnik Кыргызстан о намерении выпустить ее в широкий прокат в США.
Фильм "В поисках мамы" рассказывает об одаренном мальчике Азамате, который отправился в Америку искать маму. Несмотря на хорошую память, Азамат не может вспомнить ее лицо. В Лос-Анджелесе мальчик встречает казахстанца Данияра, и начинаются их увлекательные приключения.
В картине снялись кыргызстанские актеры Азамат Уланов и Жениш Майрамбек уулу, телеведущий и певец из Казахстана Тауекел Мусилим, а также американец Майкл Мапонго.

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