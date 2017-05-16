Животные не при чем, но правительственную мебель все равно почистят

16 мая 2017, 20:24 Комментарии

БИШКЕК, 16 мая - Sputnik. При объявлении тендера на химчистку мебели произошла ошибка, сообщила пресс-служба правительства.

Ранее на портале государственных закупок Кыргызстана появилось объявление, что управделами президента и правительства хочет провести химчистку правительственной мебели из-за следов животных и шерсти.

В правительстве пояснили, что при размещении данного объявления и выборе соответствующей категории - вида химчистки в разделе "Техническая спецификация", - помимо категорий "удаление пятен", "удаление засаленности" и "удаление общей загрязненности" была случайно также выбрана категория "следы от животных, шерсть".

"Эта ошибка - исключительно человеческий фактор. Управделами президента и правительства объявило тендер на химчистку мягкой мебели, но не на удаление загрязненности от следов животных и шерсти", - пояснили в кабмине.

С ответственными за проведение тендеров сотрудниками проведена разъяснительная беседа о недопустимости повторения подобных ошибок в последующем, добавили в ведомстве.