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Животные не при чем, но правительственную мебель все равно почистят

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426326-ru.html

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Взломан правительственный интернет-портал обращений Kattar.kg

16 мая 2017, 20:24       Комментарии

БИШКЕК, 16 мая - Sputnik. При объявлении тендера на химчистку мебели произошла ошибка, сообщила пресс-служба правительства.
Ранее на портале государственных закупок Кыргызстана появилось объявление, что управделами президента и правительства хочет провести химчистку правительственной мебели из-за следов животных и шерсти.
В правительстве пояснили, что при размещении данного объявления и выборе соответствующей категории - вида химчистки в разделе "Техническая спецификация", - помимо категорий "удаление пятен", "удаление засаленности" и "удаление общей загрязненности" была случайно также выбрана категория "следы от животных, шерсть".
"Эта ошибка - исключительно человеческий фактор. Управделами президента и правительства объявило тендер на химчистку мягкой мебели, но не на удаление загрязненности от следов животных и шерсти", - пояснили в кабмине.
С ответственными за проведение тендеров сотрудниками проведена разъяснительная беседа о недопустимости повторения подобных ошибок в последующем, добавили в ведомстве.

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