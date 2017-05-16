Дожди и понижение температуры — погода в Кыргызстане на 17 мая

16 мая 2017, 19:45 Комментарии

БИШКЕК, 16 мая - Sputnik. На всей территории Кыргызстана 17 мая пройдут кратковременные дожди, местами грозы, сообщает Кыргызгидромет.

В Чуйской области ночью будет до 16 градусов выше нуля, днем 22-27.

В Таласской области в ночное время +10...+15, днем термометры покажут 27 градусов.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью 14-19 градусов тепла, днем воздух прогреется до +24...+29.

В Иссык-Кульской области ночью прогнозируется 13 градусов со знаком "плюс", днем ожидается от 19 до 24.

В Нарынской области ночью +6...+11, днем 24 градуса выше нуля.

В Оше ночная температура составит 16 градусов тепла, дневная - до +29.

В Бишкеке временами дождь, гроза, ветер западный с порывами до 15-20 метров в секунду. Ночью будет 15 градусов выше нуля, днем +27...+29.

С 16 по 19 мая в Кыргызстане прогнозируются сильные дожди и похолодание. Ветер местами будет усиливаться до 22 метров в секунду. Неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб. Ожидается подъем уровня воды в реках, в горных и предгорных районах будет селеопасно.